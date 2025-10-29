दुनिया का इकलौता गांव, जहां पुरुषों की है No Entry

दुनिया में अलग-अलग गांव मौजूद हैं। हर गांव की अपनी विशेषता, परंपराएं, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत होती है। हालांकि, क्या आपने कभी दुनिया के किसी ऐसे गांव के बारे में पढ़ा है, जहां सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसा गांव मौजूद है, जहां सिर्फ महिलाओं का शासन चलता है। खास बात यह है कि इस गांव में पुरुषों का प्रवेश भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि यह गांव कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

क्या है गांव का नाम

सबसे पहले हम गांव के नाम के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि यह गांव उमोजा गांव है। यह गांव उत्तरी केन्या के सांबुरू काउंटी में स्थित है। इस गांव को पुरुषों के लिए नो इंट्री जोन माना जाता है।

कब हुई थी गांव की स्थापना

गांव की स्थापना की बात करें, तो इस गांव की स्थापना रेबेका लोलोसोली के नेतृत्व में 15 महिलाओं के एक समूह द्वारा की गई थी। दरअसल, ये वे महिलाएं थीं, जो यौन हिंसा, बाल विवाह या घरेलू हिंसा का शिकार थीं या फिर जिन्हें समुदाय या पति द्वारा छोड़ दिया गया था। इन महिलाओं ने मिलकर गांव की स्थापना की थी।