Current Affairs Quiz 08 सितंबर 2025: US ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता?

Current Affairs Quiz 08 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में विश्व साक्षरता दिवस 2025, यूएस ओपन 2025से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. शिगेरू इशिबा ने किसके बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था? A) योशिहिदे सुगा

B) तारो आसो

C) फूमियो किशिदा

D) शिंजो आबे 1. C) फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने 7 सितंबर 2025 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उनसे पहले फूमियो किशिदा ने अक्टूबर 2024 में लगातार घोटालों के कारण पद छोड़ दिया था। किशिदा के बाद इशिबा ने प्रधानमंत्री पद संभाला, लेकिन 2025 में लगातार चुनावी हार और पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के चलते उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। 2. साल 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? A) यानिक सिनर

B) कार्लोस अल्काराज़

C) नोवाक जोकोविच

D) दानिल मेदवेदेव

2. B) कार्लोस अल्काराज़ कार्लोस अल्काराज़ ने न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए फाइनल में यानिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराकर यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। यह उनका छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस जीत के साथ ही अल्काराज़ एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर-1 भी बन गए। 3. भारत ने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता? A) पाकिस्तान

B) जापान

C) दक्षिण कोरिया

D) मलेशिया 3. C) दक्षिण कोरिया राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। भारत की ओर से गोल सुकजीत सिंह (1'), दिलप्रीत सिंह (28', 45') और अमित रोहिदास (50') ने किए। इसमें दिलप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा यानी 2 गोल दागे। यह भारत का चौथा एशिया कप खिताब है, इससे पहले भारत ने 2007, 2017 और 2022 में खिताब जीता था। 4. आर्यना सबालेंका ने 2025 यूएस ओपन महिला एकल फाइनल में किसे हराकर खिताब जीता?