Current Affairs One Liners 04 Sep 2025: इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया?

Current Affairs One Liners 04 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2026 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

किस केन्द्रीय मंत्री ने इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया- केंद्रीय वाणिय्ज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए- आईआईटी जोधपुर

2026 में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा- भारत

किस आईआईटी ने लगातार सातवें वर्ष एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में टॉप किया है- आईआईटी-मद्रास

भारत ने किस देश के साथ कार्बन व्यापार और हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए- जापान

डीपीआईआईटी किस बैंक के साथ मिलकर पूरे भारत में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए- आईसीआईसीआई