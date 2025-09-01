Current Affairs One Liners 01 Sep 2025: सेमीकॉन इंडिया-2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है?

Current Affairs Hindi One Liners 01 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में सेमीकॉन इंडिया - 2025 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक (सीजीए) का पदभार ग्रहण किया- टीसीए कल्याणी

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया- 8वां

पीएम मोदी 'सेमीकॉन इंडिया - 2025' का उद्घाटन कहाँ करेंगे- नई दिल्ली

हाल ही में किसने वायु सेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर-इन-चार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार संभाला- एयर मार्शल संजीव घुरटिया

साल 2025 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ICC ने किसके साथ साझेदारी की है- गूगल

पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कौन सा भारतीय जहाज शामिल हुआ- आईएनएस कदमत्त