Current Affairs One Liners 29 August 2025: नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में कौन-सा मेडल जीता?

Current Affairs One Liners 29 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थकेयर शिखर सम्मेलन 2025, ज्यूरिख डायमंड लीग आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.
- नई दिल्ली में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थकेयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की-केन्द्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव
- हाल ही में भारत में किस नाम से महिला सुरक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की है- राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक (NARI) 2025
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है- 29 अगस्त
- नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान हासिल किया- दूसरा
- ओपनएआई ने हाल ही में किसे भारत और एशिया-प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया- राघव गुप्ता
- हाल ही में किस भारतीय को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया- उर्जित पटेल
- शिक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किये है-385.27 करोड़
