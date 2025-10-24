Current Affairs One Liners 24 Oct 2025: आसियान समिट 2025 कहां आयोजित किया जाएगा?

Current Affairs One Liners 24 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025, FIDE विश्व कप 2025 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए- प्राइमस पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड

इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे हर साल कब मनाया जाता है- 23 अक्टूबर

एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQUM) के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला- तरुण कुमार पिथोड़े

DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ MoU किया है- कोटक महिंद्रा बैंक

FIDE विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जायेगा- गोवा