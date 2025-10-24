UP Police SI ASI Exam City Slip 2025: यूपी पुलिस एसआई एएसआई सिटी इंटिमेशन स्लिप यहां करें चेक

UP Police SI ASI Exam City Slip 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर यूपी पुलिस SI (गोपनीय) और ASI (क्लर्क/एकाउंट्स) 2025 की शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। अब उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, यह परीक्षा 2 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित होगी। शहर सूचना पर्ची से उम्मीदवार अपनी यात्रा और ठहरने की योजनाएँ पहले से बना सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने होम टाउन से अलग शहर में परीक्षा देंगे। ध्यान दें कि पर्ची केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है; परीक्षा केंद्र का सटीक पता और रिपोर्टिंग समय एडमिट कार्ड में शामिल होंगे, जो परीक्षा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। UP Police SI Confidential & ASI City Intimation 2025 Link- Active

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आज 24 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.uppbpb.gov.in पर यूपी पुलिस SI (गोपनीय) और ASI (नगर) 2025 की शहर सूचना डाउनलोड करने का लिंक जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपनी सुविधा के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक से भी इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां क्लिक करें UP Police SI Confidential & ASI City Intimation 2025 Link आधिकारिक नोटिस PDF यहां क्लिक करें UP Police Computer Operator Grade-A Exam City 2025 OUT उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए 2025 के लिए परीक्षा शहर की जानकारी जारी कर दी है। उम्मीदवार अब uppbpb.gov.in पर जाकर अपना आवंटित परीक्षा शहर ऑनलाइन देख सकते हैं। नीचे दिए लिंक से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए परीक्षा शहर 2025 पर्ची डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए यात्रा की योजना पहले से बनाएं। परीक्षा 1 नवंबर 2025 को 10 जनपदों में एक ही पाली में आयोजित की जाएगी।

यहां क्लिक करें UP Police Computer Operator Exam City 2025 Link आधिकारिक नोटिस PDF यहां क्लिक करें UP Police SI Confidential & ASI, Computer Operator City Intimation 2025 कैसे चेक करें? यूपी पुलिस एसआई गोपनीय, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर शहर सूचना 2025 डाउनलोड करने के स्टेप्स यहां से प्राप्त करें: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर “Notice सेक्शन में जाएं। फिर उ०प्र० पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा के जिला/नगर व दिनांक की सूचना एवं प्रवेश पत्र हेतु लिंक और उ०प्र० पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा के जिला/नगर व दिनांक की सूचना एवं प्रवेश पत्र हेतु लिंक लिंक पर क्लिक करें। अब कैडिडेट लॉगिन पर क्लिक करें। अब अपना Registration Number / Application Number और Date of Birth दर्ज करें। Submit बटन पर क्लिक करें। आपकी City Intimation Slip / Exam City Slip स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।