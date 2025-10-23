Current Affairs Quiz 23 अक्टूबर 2025: JAIMEX–25 में इंडिया नेवी का कौन-सा जहाज शामिल हुआ?

Current Affairs Quiz 23 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में जापान की पहली महिला PM, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, JAIMEX–25 से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. भारत को हाल ही में किस संगठन के COP10 के ब्यूरो का उप-अध्यक्ष (Vice-Chairperson) दोबारा चुना गया है? A) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) B) अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट C) वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (WADA) D) संयुक्त राष्ट्र खेल आयोग 1. B) अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट भारत को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट (COP10) के ब्यूरो का उप-अध्यक्ष (Vice-Chairperson) दोबारा चुना गया है, जिससे यह उसके विश्वस्तरीय प्रतिबद्धता को दोबारा पुष्ट करता है कि वह साफ-सुथरे खेल और नैतिक एथलेटिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। COP10 का 10वां सत्र 20–22 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में आयोजित किया गया।

2. हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? A) युरिको कोइके B) साने ताकाइची C) सेइको नोडा D) युको ओबुची 2. B) साने ताकाइची जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची (Sanae Takaichi) बनी हैं, जिन्होंने 21 अक्टूबर 2025 को पदभार ग्रहण किया। वे जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। 64 वर्षीय साने ताकाइची एक अनुभवी राजनेता और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की नेता हैं। वे नारा प्री फेक्चर की रहने वाली हैं और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी सहयोगी (प्रोटेजे) के रूप में जानी जाती हैं। 3. भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? A) आर्यभट्ट रिसर्च फैलोशिप B) न्यूटन यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम C) रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम D) सर सी.वी. रमन इनोवेशन स्कीम 3. C) रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने संयुक्त रूप से “रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम” की शुरुआत की है। यह एक नया वैज्ञानिक विनिमय फेलोशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में युवा भारतीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय शोधकर्ता लंदन इंस्टिट्यूट फॉर मैथमैटिकल साइंसेज (LIMS) के अग्रणी ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ सहयोग कर सकेंगे।