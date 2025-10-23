TNPSC Group 4 Result 2025
RSSB Jamadar Salary 2025: राजस्थान जमादार इन हैंड सैलरी, मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं, यहां जानें

By Priyanka Pal
Oct 23, 2025, 18:14 IST

RSSB Jamadar Salary 2025: RSSB ने जमादार ग्रेड II पद के लिए 72 रिक्तियां निकाली हैं। शुरुआती वेतन पे-लेवल 5 के तहत 20800 रुपये प्रति माह होगा। प्रोबेशन पूरा होने के बाद, उन्हें भत्ते और अन्य लाभ भी मिलेंगे। RSMSSB जमादार ग्रेड 2 के वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में यहां विस्तार से जानें।

RSSB Jamadar Salary 2025
RSSB Jamadar Grade II Salary:

RSSB Jamadar Grade II Salary: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जमादार ग्रेड II पद के लिए 72 रिक्तियों की घोषणा की है। यह 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है, जो अच्छी सैलरी के साथ एक स्थिर नौकरी चाहते हैं। इस पद का वेतन 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के तहत तय होता है। इसका पे-स्केल पे-मैट्रिक्स लेवल 5 पर निर्धारित है।

राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार, नए नियुक्त उम्मीदवारों को प्रोबेशन अवधि के दौरान एक निश्चित मासिक वेतन मिलेगा। आइए, इस पेज पर राजस्थान जमादार के वेतन और जॉब प्रोफाइल के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Jamadar Grade 2 Salary: राजस्थान जमादार की सैलरी कितनी होती है?

उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करने से पहले राजस्थान जमादार के वेतन और जॉब प्रोफाइल को देख लेना चाहिए। इससे उन्हें नियुक्ति के बाद किसी भी भ्रम से बचने में मदद मिलेगी। साथ ही, वे यह भी समझ पाएंगे कि क्या नौकरी की जिम्मेदारियां उनके करियर के लक्ष्यों से मेल खाती हैं। इस पद के लिए शुरुआती वेतन 2400 रुपये के ग्रेड पे के साथ 20800 रुपये प्रति माह होगा।

मूल वेतन के साथ, कर्मचारियों को डीए, एचआरए, चिकित्सा लाभ और अन्य कई तरह के भत्ते भी मिलेंगे। उनकी मुख्य जिम्मेदारी कर्मचारियों को संभालना, अनुशासन बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि विभाग का कामकाज रोजाना सुचारू रूप से चले।

राजस्थान जमादार जॉब प्रोफाइल

राजस्थान जमादार ग्रेड II राज्य सरकार के अधीन एक प्रतिष्ठित पद है। वे उचित कार्य अनुशासन सुनिश्चित करते हैं, कर्मचारियों को संभालते हैं और दैनिक गतिविधियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हैं। राजस्थान जमादार की नौकरी प्रोफ़ाइल में शामिल भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:

  • चपरासी, सफाईकर्मी या गार्ड जैसे कर्मचारियों के काम की निगरानी करना।

  • सभी आवंटित कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना।

  • रिपोर्ट तैयार करना और वरिष्ठों को प्रस्तुत करना।

  • स्वच्छता बनाए रखना तथा विभाग का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।

  • कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति और ड्यूटी अनुसूची बनाए रखना।

RSMSSB जमादार वेतन संरचना

राजस्थान जमादार के वेतन की संरचना 7वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार तय की जाती है। यह काफी प्रतिस्पर्धी है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों को उनके काम के लिए उचित वेतन मिले। इसमें पे-बैंड, ग्रेड पे, पे-स्केल, मूल वेतन, नेट वेतन, ग्रॉस वेतन आदि जैसी कई जानकारियां शामिल होती हैं। राजस्थान जमादार पद के लिए वेतन संरचना का विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:

वेतन पट्टा

5200 रुपये-20200 रुपये

ग्रेड पे

2400 रुपये

मूल वेतन

20800 रुपये

डीए

2400 रुपये (लगभग)

एचआरए

1500 रुपये (लगभग)

सकल वेतन

26000 रुपये (लगभग)

एनपीएस

2000 रुपये (लगभग)

शुद्ध वेतन

24000 रुपये (लगभग)

राजस्थान जमादार इन-हैंड सैलरी

राजस्थान जमादार का मासिक वेतन, मूल वेतन और भत्तों को मिलाकर बनता है। इस कुल राशि में से एनपीएस, टैक्स और अन्य कटौतियां की जाती हैं। नियुक्त उम्मीदवारों को प्रोबेशन से गुजरना होगा। इस दौरान उन्हें राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार एक निश्चित मासिक वेतन मिलेगा। प्रोबेशन पूरा होने पर, इस पद के लिए शुरुआती मूल वेतन 20800 रुपये प्रति माह होगा।

लेकिन वास्तविक मासिक वेतन भत्तों और पोस्टिंग के शहर पर भी निर्भर करता है। राजस्थान जमादार की इन-हैंड सैलरी लगभग 24000 रुपये से 25000 रुपये प्रति माह के बीच होगी।

राजस्थान जमादार वेतन: भत्ते और लाभ

मूल वेतन के अलावा, चुने गए उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कई तरह के भत्ते और लाभ भी मिलेंगे। प्रोबेशन अवधि के दौरान कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन प्रोबेशन के दौरान अन्य सुविधाएं और छुट्टियां नियमों के अनुसार देय होंगी। प्रोबेशन अवधि समाप्त होने के बाद, राजस्थान जमादार के मासिक वेतन में निम्नलिखित भत्ते शामिल किए जाएंगे:

  • मकान किराया भत्ता (HRA)
  • महंगाई भत्ता (DA)
  • ओवरहेड प्रतिपूरक भत्ता
  • विशेष वेतन
  • अन्य भत्ते

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

