Current Affairs One Liners 23 Oct 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केरल राजभवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया?

Current Affairs One Liners 23 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में जापान की पहली महिला PM, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, JAIMEX–25 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.
- हाल ही में किस एथलीट को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया- नीरज चोपड़ा
- भारत को हाल ही में किस संगठन के COP10 के ब्यूरो का उप-अध्यक्ष (Vice-Chairperson) दोबारा चुना गया है- अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने केरल राजभवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया- पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन
- जापान-भारत समुद्री अभ्यास (JAIMEX–25) में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ- आईएनएस सह्याद्री
- हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं- साने ताकाइची
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जायेगा- राजस्थान
- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है- रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम
- कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं- सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी
