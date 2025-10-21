RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025: आज से करें 5810 रिक्त पदों rrbapply.gov.in के लिए अप्लाई, ये रहा डायरेक्ट लिंक

RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से नॉन-टेक्निकल भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। संबंधित भर्ती के अभियान के तहत कुल 5810 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विभिन्न पदों जैसे जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गार्ड आदि रिक्त पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के अनुसार पूरी की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 अक्टूबर, 2025 से शुरू किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। अप्लाई करने के लिए आगे लेख में दिए गए विवरण देखें। RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025: आवेदन लिंक रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से नॉन-टेक्निकल भर्ती 2025 के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर पूरी करें:

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 डायरेक्ट लिंक RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण आरआरबी हर साल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इस साल आरआरबी ने विभिन्न एनटीपीसी के कुल 5810 रिक्त पदों की घोषणा की है। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिए गए विवरणों की जांच करें: भर्ती प्राधिकरण का नाम रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) पद का नाम ग्रेजुएट लेवल भर्ती पदों की संख्या 5810 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी आवेदन की तिथि 21 अक्टूबर, 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2025 आयु सीमा 18 से 33 वर्ष चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 1 और CBT 2) ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rrbapply.gov.in/ रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया क्या है? आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी:

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी-1)

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-2)

टाइपिंग टेस्ट (यदि आवश्यक हो)।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल टेस्ट RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं: स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2 होम पेज पर, RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025 लिंक पर जाएं। स्टेप 3 अब RRB NTPC Graduate Level Online Application Form 2025 पर क्लिक करें। स्टेप 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। स्टेप 5 एप्लीकेशन फीस भरें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें। Check: ONGC Apprentice Recruitment 2025 रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क क्या है? परीक्षा शुल्क का भुगतान उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग/ई-चालान के माध्यम से कर सकते हैं। सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क अलग - अलग है, सुविधा के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें: