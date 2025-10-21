Assam TET Result 2025
RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025: आज से करें 5810 रिक्त पदों rrbapply.gov.in के लिए अप्लाई, ये रहा डायरेक्ट लिंक

By Priyanka Pal
Oct 21, 2025, 13:46 IST

RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नॉन-टेक्निकल के 5810 के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 21 शुरू हो रही है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा के आधार पर पूरी की जाएगी। 

RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025
RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025

RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से नॉन-टेक्निकल भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। संबंधित भर्ती के अभियान के तहत कुल  5810 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विभिन्न पदों जैसे जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गार्ड आदि रिक्त पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 

चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के अनुसार पूरी की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 अक्टूबर, 2025 से शुरू किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। अप्लाई करने के लिए आगे लेख में दिए गए विवरण देखें। 

RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025: आवेदन लिंक 

 रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से नॉन-टेक्निकल भर्ती 2025 के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर पूरी करें:

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025

डायरेक्ट लिंक 

RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

आरआरबी हर साल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इस साल आरआरबी ने विभिन्न एनटीपीसी के कुल 5810 रिक्त पदों की घोषणा की है। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिए गए विवरणों की जांच करें:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

पद का नाम 

ग्रेजुएट लेवल भर्ती 

पदों की संख्या 

5810

ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

जारी 

आवेदन की तिथि 

21 अक्टूबर, 2025 

आवेदन की अंतिम तिथि

20 नवंबर, 2025

आयु सीमा

18 से 33 वर्ष

चयन प्रक्रिया 

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 1 और CBT 2)

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://www.rrbapply.gov.in/

रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया क्या है?

आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी:

  • कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी-1)

  • कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-2)

  • टाइपिंग टेस्ट (यदि आवश्यक हो)।

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल टेस्ट 

RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप

रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025 लिंक पर जाएं। 

स्टेप 3 अब RRB NTPC Graduate Level Online Application Form 2025 पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। 

स्टेप 5 एप्लीकेशन फीस भरें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क क्या है?

परीक्षा शुल्क का भुगतान उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग/ई-चालान के माध्यम से कर सकते हैं। सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क अलग - अलग है, सुविधा के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें:

वर्ग 

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC/ EWS 

500/-

SC/ ST/ EBC/ महिला/ट्रांसजेंडर

250/-

रिफंड राशि  (सीबीटी के लिए उपस्थित होने पर)

जनरल/OBC/ EWS

400/-

SC/ ST/ EBC/ महिला/ट्रांसजेंडर

250/-

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

