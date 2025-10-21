ONGC Apprentice Recruitment 2025: अप्रेंटिस के 2623 रिक्त पदों के लिए भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर तक करें Apply

ONGC Apprentice Recruitment 2025: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) की ओर से अपरेंटिस ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अपरेंटिस के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2623 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर, 2025 से जारी है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर, 2025 है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं।

संंबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट जारी की जाएगी। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अधिक विवरण नीचे लेख में देखें।

ONGC Apprentice Recruitment 2025: डायरेक्ट लिंक

अपरेंटिस ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अपरेंटिस डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 6 नवंबर, 2025 है। नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए उम्मीदवार अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं: