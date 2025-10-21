ONGC Apprentice Recruitment 2025: अप्रेंटिस के 2623 रिक्त पदों के लिए भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर तक करें Apply

Assam TET Result 2025
By Priyanka Pal
Oct 21, 2025, 11:50 IST

NGC Apprentice Recruitment 2025: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की ओर से अपरेंटिस ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर, 2025 है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

ONGC Apprentice Recruitment 2025
ONGC Apprentice Recruitment 2025

ONGC Apprentice Recruitment 2025: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) की ओर से अपरेंटिस ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अपरेंटिस के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2623 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर, 2025 से जारी है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर, 2025 है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

संंबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट जारी की जाएगी। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अधिक विवरण नीचे लेख में देखें।

ONGC Apprentice Recruitment 2025: डायरेक्ट लिंक 

अपरेंटिस ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अपरेंटिस डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 6 नवंबर, 2025 है। नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए उम्मीदवार अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

ONGC अपरेंटिस भर्ती 2025

डायरेक्ट लिंक 

ONGC Apprentice Recruitment 2025 Date: महत्वपूर्ण विवरण 

संबंधित भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों की जांच उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC)

पद का नाम 

अपरेंटिस 

पदों की संख्या 

2623

आवेदन की अंतिम तिथि 

16 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2025 

परिणाम/मेरिट सूची तिथि

26 नवंबर, 2025 

शैक्षणिक योग्यता 

10वीं, ग्रेजुएट

आयु सीमा 

18 वर्ष (पदों के अनुसार)

ऑफिशियल वेबसाइट 

ongcindia.com

ONGC Apprentice Recruitment 2025: पात्रता मानदंड

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) की तरफ से निकाले गए पदों के लिए उम्मीदवारों को सभी पात्रता मानदंड को पूरा करना आवश्यक है, सभी चरणों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विवरण देखें:

शैक्षणिक योग्यता - भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से 10वीं/आईटीआई/डिप्लोमा/या संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन डिग्री या समकक्ष योग्यता।

आयु सीमा - 18 से 24 वर्ष ।

ONGC Apprentice Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ONGC अपरेंटिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, ONGC अपरेंटिस भर्ती 2025 लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 अब ONGC Apprentice Online Application Form 2025 पर जाएं। 

स्टेप 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करें। 

स्टेप 5 एप्लीकेशन फीस भरें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

