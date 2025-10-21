Assam TET Result 2025
Focus
Quick Links

IOCL JE Admit Card 2025 OUT: जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Oct 21, 2025, 13:30 IST

IOCL JE Admit Card 2025 OUT: इंडियन ऑयल ने इंजीनियर्स/ऑफिसर्स के पदों के लिए IOCL एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। आप अपना कॉल लेटर ibpsonline.ibps.in से डाउनलोड कर सकते है। परीक्षा 31 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।

Add as a preferred source on Google
Join us
IOCL JE Admit Card 2025 OUT
IOCL JE Admit Card 2025 OUT

IOCL JE Admit Card 2025 OUT: इंडियन ऑयल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इंजीनियर्स/ऑफिसर्स पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इंजीनियर्स/ऑफिसर्स पदों के लिए लिखित परीक्षा (विज्ञापन संख्या- IOCL/CO-HR/RECTT/2025/01) 31 अक्टूबर, 2025 को होनी है। जिन Candidates ने इन पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपना Registration नंबर और जन्मतिथि डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। Candidates को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेकर जाना होगा।

IOCL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

IOCL एडमिट कार्ड 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन जानकारी का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, नीचे दिए गए लिंक से भी IOCL एडमिट कार्ड 2025 को सीधे डाउनलोड किया जा सकता है-

यहां क्लिक करें:-

IOCL Junior Engineer Admit Card 2025 Link

IOCL एडमिट कार्ड 2025 का अवलोकन

इंजीनियर्स/ऑफिसर्स के लिए लिखित परीक्षा (विज्ञापन संख्या- IOCL/CO-HR/RECTT/2025/01) 31 अक्टूबर, 2025 को होनी है। यहां कुछ जरूरी जानकारी दी गई है:

भर्ती करने वाली संस्था

इंडियन ऑयल

पदों का नाम

इंजीनियर्स/ऑफिसर्स

परीक्षा की तारीख

31 अक्टूबर, 2025

एडमिट कार्ड की स्थिति

जारी हुआ (19 अक्टूबर)

आधिकारिक वेबसाइट

https://iocl.com/

IOCL एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

आधिकारिक वेबसाइट से IOCL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए, Candidates को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

स्टेप 1: IOCL की आधिकारिक वेबसाइट https://iocl.com/ पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर करियर के विकल्प को खोजें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 3: एक नया पेज खुलेगा, वहां IOCL ऑफिसर्स/इंजीनियर्स पोस्ट एडमिट कार्ड 2025 के लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 4: नई स्क्रीन पर एडमिट कार्ड का लॉगिन विंडो खुलेगा।

स्टेप 5: एडमिट कार्ड देखने के लिए अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालें।

स्टेप 6: आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। IOCL एडमिट कार्ड 2025 को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News