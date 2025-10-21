IOCL JE Admit Card 2025 OUT: जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

IOCL JE Admit Card 2025 OUT: इंडियन ऑयल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इंजीनियर्स/ऑफिसर्स पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इंजीनियर्स/ऑफिसर्स पदों के लिए लिखित परीक्षा (विज्ञापन संख्या- IOCL/CO-HR/RECTT/2025/01) 31 अक्टूबर, 2025 को होनी है। जिन Candidates ने इन पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपना Registration नंबर और जन्मतिथि डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। Candidates को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेकर जाना होगा।

IOCL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

IOCL एडमिट कार्ड 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन जानकारी का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, नीचे दिए गए लिंक से भी IOCL एडमिट कार्ड 2025 को सीधे डाउनलोड किया जा सकता है-

IOCL एडमिट कार्ड 2025 का अवलोकन

इंजीनियर्स/ऑफिसर्स के लिए लिखित परीक्षा (विज्ञापन संख्या- IOCL/CO-HR/RECTT/2025/01) 31 अक्टूबर, 2025 को होनी है। यहां कुछ जरूरी जानकारी दी गई है: