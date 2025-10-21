Assam TET Result 2025
RPSC Exam Calendar 2026: आरपीएससी ने जारी किया भर्ती परीक्षा का कैलेंडर, यहां देखें शेड्यूल PDF

By Vijay Pratap Singh
Oct 21, 2025, 15:35 IST

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने साल 2026 के लिए अपना प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 में जनवरी से जुलाई 2026 के बीच होने वाली परीक्षाओं की जानकारी दी गई है। उम्मीदवार इस पेज पर RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अनुसार अपनी पढ़ाई की रणनीति बना सकते हैं।

RPSC Exam Calendar 2026
RPSC Exam Calendar 2026

RPSC ने जनवरी से जुलाई 2026 तक RPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली कई परीक्षाओं के लिए आधिकारिक कैलेंडर जारी किया है। इन परीक्षाओं में SUB INSPECTOR/ PLATOON COMMANDER COMP. EXAM - 2025, VETERINARY OFFICER EXAM - 2025, ASSISTANT AGRICULTURE ENGINEER EXAM - 2025, LECTURER & COACH COMP. EXAM -2025 (27 SUBJECTS), और SR. TEACHER COMP. EXAM - 2025 (10 SUBJECTS) शामिल हैं। दी गई परीक्षा की तारीखें संभावित हैं। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए RPSC की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

RPSC Exam Calendar 2026 OUT

RPSC की ओर से जारी यह परीक्षा कैलेंडर उन कई परीक्षाओं की एक संभावित समय-सारणी देता है, जिनकी भर्ती सूचनाएं 2025 में जारी हो चुकी हैं। इस परीक्षा कैलेंडर 2026 में भर्ती का नाम, विभाग का नाम और परीक्षा की संभावित तारीखें शामिल हैं। ये तारीखें Candidates को अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने और उसके अनुसार तैयारी शुरू करने में मदद करेंगी। ये तारीखें संभावित हैं और आयोग इन्हें बदल सकता है। आधिकारिक तारीखों की घोषणा RPSC द्वारा अलग-अलग सूचनाओं के माध्यम से की जाएगी।

RPSC परीक्षा 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें

Candidates, RPSC द्वारा घोषित की गई अलग-अलग भर्तियों के लिए जारी परीक्षा तारीखों की जांच कर सकते हैं। ये परीक्षाएं जनवरी से जुलाई 2026 के बीच आयोजित होने वाली हैं। नीचे दी गई संभावित तारीखें देखें:

RPSC Exam Dates 2026

RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 PDF डाउनलोड लिंक

RPSC कैलेंडर 2026 को RPSC की आधिकारिक वेबसाइट- rpsc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 डाउनलोड करने का सीधा लिंक यहां दिया गया है।

RPSC Calendar PDF 2026

RPSC Exam कैलेंडर 2026 कैसे डाउनलोड करें?

Candidates, RPSC कैलेंडर 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

1. RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर, 'Important Links' सेक्शन में "Tentative Exam Calendar" पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा।

3. "Press Note regarding Forthcoming Examinations Schedule for April-July 2026" लिंक पर क्लिक करें।

4. आपकी स्क्रीन पर एक PDF फाइल खुल जाएगी। भविष्य के लिए इस फाइल को डाउनलोड कर लें।

RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 का महत्व

परीक्षा की तारीखों के बारे में जानकारी होने से उम्मीदवारों को एक व्यवस्थित तरीके से अपनी रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है। RPSC परीक्षा की तारीखें पढ़ाई का रोडमैप बनाने और समय पर अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी हैं। ये परीक्षा तारीखें उनकी मदद करेंगी:

  • पहले से योजना बनाना: परीक्षा की तारीखों के बारे में पहले से जानकारी होने पर उम्मीदवारों को अपनी पढ़ाई की योजना बनाने, सही शेड्यूल तैयार करने और एक रोडमैप बनाने में मदद मिलेगी।

  • रणनीतिक तैयारी: जिन Candidates ने RPSC के माध्यम से कई भर्तियों के लिए आवेदन किया है, वे परीक्षा की तारीखों की जानकारी से अपनी परीक्षा की रणनीति बहुत पहले से बना सकते हैं।

  • अपडेटेड रहें: यह RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 परीक्षा की संभावित तारीखों के बारे में थोड़ी स्पष्टता देता है, लेकिन ये तारीखें आयोग के निर्णय के अनुसार बदल सकती हैं, इसलिए Candidates को अपडेट रहने की जरूरत है।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

