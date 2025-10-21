RPSC Exam Calendar 2026: आरपीएससी ने जारी किया भर्ती परीक्षा का कैलेंडर, यहां देखें शेड्यूल PDF

RPSC ने जनवरी से जुलाई 2026 तक RPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली कई परीक्षाओं के लिए आधिकारिक कैलेंडर जारी किया है। इन परीक्षाओं में SUB INSPECTOR/ PLATOON COMMANDER COMP. EXAM - 2025, VETERINARY OFFICER EXAM - 2025, ASSISTANT AGRICULTURE ENGINEER EXAM - 2025, LECTURER & COACH COMP. EXAM -2025 (27 SUBJECTS), और SR. TEACHER COMP. EXAM - 2025 (10 SUBJECTS) शामिल हैं। दी गई परीक्षा की तारीखें संभावित हैं। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए RPSC की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। RPSC Exam Calendar 2026 OUT RPSC की ओर से जारी यह परीक्षा कैलेंडर उन कई परीक्षाओं की एक संभावित समय-सारणी देता है, जिनकी भर्ती सूचनाएं 2025 में जारी हो चुकी हैं। इस परीक्षा कैलेंडर 2026 में भर्ती का नाम, विभाग का नाम और परीक्षा की संभावित तारीखें शामिल हैं। ये तारीखें Candidates को अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने और उसके अनुसार तैयारी शुरू करने में मदद करेंगी। ये तारीखें संभावित हैं और आयोग इन्हें बदल सकता है। आधिकारिक तारीखों की घोषणा RPSC द्वारा अलग-अलग सूचनाओं के माध्यम से की जाएगी।

RPSC परीक्षा 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें Candidates, RPSC द्वारा घोषित की गई अलग-अलग भर्तियों के लिए जारी परीक्षा तारीखों की जांच कर सकते हैं। ये परीक्षाएं जनवरी से जुलाई 2026 के बीच आयोजित होने वाली हैं। नीचे दी गई संभावित तारीखें देखें: RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 PDF डाउनलोड लिंक RPSC कैलेंडर 2026 को RPSC की आधिकारिक वेबसाइट- rpsc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 डाउनलोड करने का सीधा लिंक यहां दिया गया है। RPSC Calendar PDF 2026 RPSC Exam कैलेंडर 2026 कैसे डाउनलोड करें? Candidates, RPSC कैलेंडर 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं: 1. RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर, 'Important Links' सेक्शन में "Tentative Exam Calendar" पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा। 3. "Press Note regarding Forthcoming Examinations Schedule for April-July 2026" लिंक पर क्लिक करें।