NIACL AO Mains Admit Card 2025 OUT: एनआईएसीएल एओ फेज 2 एडमिट कार्ड जारी, यहां डाउनलोड करें कॉल लेटर

New India Assurance Company Limited (NIACL) ने Administrative Officer (AO) Mains Exam 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है, वे अब NIACL की आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर NIACL AO मेन्स एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। NIACL AO Phase 2 परीक्षा 29 अक्टूबर, 2025 को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

NIACL AO Mains Admit Card 2025 का अवलोकन

New India Assurance Company Limited (NIACL) ने Administrative Officer (AO) के 550 रिक्त पदों को भरने के लिए NIACL AO Mains Exam 2025 की आधिकारिक परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 29 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।