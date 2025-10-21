द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) 2026 के जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 21 अक्टूबर 2025 को बंद कर देगा। सभी छात्र इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI-CET) के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर करें। मेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की चाह रखने वाले सभी छात्र के पास आज 21 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन करने का समय है।
AIIMS INI-CET January 2026: INI-CET क्या है?
INI-CET, जिसे एम्स INI-CET के नाम से भी जाना जाता है, यह नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होता है। यह एग्जाम AIIMS द्वारा आयोजित करवाया जाता है। सभी छात्र पेपर के माध्यम से MD, MS, M.Ch (6 वर्ष), DM (6 वर्ष), MDS और MD (Hospital Administration) जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश किया जा सकता हैं।
AIIMS INI-CET January 2026 Important Dates: INI-CET जनवरी से जुड़ी महत्वपूर्ण डेट्स
INI-CET जनवरी 2026 के लिए सभी छात्र को नीचे दी गई टेबल में इन महत्वपूर्ण डेट्स का ध्यान रखना चाहिए।
|
इवेंट
|
डेट्स
|
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट
|
30 सितंबर 2025
|
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
|
21 अक्टूबर 2025
|
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का समय
|
शाम 5 बजे
|
रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक - रिजेक्ट इमेज मे सुधार करने की डेट्स
|
24 - 26 अक्टूबर 2025
|
फाइनल स्टेटस जारी होने की डेट
|
1 नवंबर 2025
|
एडमिट कार्ड
|
1 नवंबर 2025
|
पेपर की डेट
|
9 नवंबर 2025
|
रिजल्ट जारी होने की एक्पेक्स डेट
|
15 नवंबर 2025
AIIMS INI-CET Online Registration: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- INI-CET जनवरी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सभी छात्र नीचे बताए गए इन चरणों का पालन करके प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- स्टेप 1. सबसे पहले सभी छात्र aiimsexams.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2. होम पेज पर मौजूद ‘Academic Courses’ लिंक पर क्लिक करें। फिर, ‘INI-CET’ लिंक का चयन करें।
- स्टेप 3. रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
- स्टेप 4. रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर्म में मांगी गई सभी पर्सनल, एकेडमिक और कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भरें।
- स्टेप 5. रजिस्ट्रेशन के लिए नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करवाएं।
- स्टेप 6. कंफर्मेशन पेज की PDF स्क्रीन पर आ जाएगी, उसे डाउनलोड करें
- स्टेप 7. भविष्य के लिए प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें।
AIIMS INI-CET OTR January 2026: रजिस्ट्रेशन के लिए करें ओटीआर OTR
AIIMS के अनुसार, सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए One Time Registration (OTR) पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। साथ ही, सभी छात्रों की जानकारी DigiLocker के माध्यम से वेरीफाई कराई जाएगी। ऐसा करने से आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है।
AIIMS INI-CET 2026 Eligibility: एलिजिबिलिटी और महत्वपूर्ण जानकारी
- एजुकेशन क्वालिफिकेशन: छात्र के पास MBBS/BDS की डिग्री होनी चाहिए।
- इंटर्नशिप: छात्रों को 31 दिसंबर 2025 तक अपनी रोटेटरी इंटर्नशिप पूरी करना आवश्यक है।
- रिजर्वेशन सर्टिफिकेशन: OBC और EWS के छात्रों को नियम के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को लास्ट डेट तक अपलोड करना जरूरी है।
