द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) 2026 के जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 21 अक्टूबर 2025 को बंद कर देगा। सभी छात्र इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI-CET) के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर करें। मेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की चाह रखने वाले सभी छात्र के पास आज 21 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन करने का समय है।

AIIMS INI-CET January 2026: INI-CET क्या है?

INI-CET, जिसे एम्स INI-CET के नाम से भी जाना जाता है, यह नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होता है। यह एग्जाम AIIMS द्वारा आयोजित करवाया जाता है। सभी छात्र पेपर के माध्यम से MD, MS, M.Ch (6 वर्ष), DM (6 वर्ष), MDS और MD (Hospital Administration) जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश किया जा सकता हैं।