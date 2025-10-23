भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन-सी है, यहां जानें

यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और इस दौरान आपकी ट्रेन किसी सुरंग से पास हो जाए, तो यह अनुभव सफर के रोमांच को दोगुना कर देता है। ट्रेन के सफर में अक्सर हमें कई सुंदर नजारें देखने को मिलते हैं। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में ट्रेन कई सुरंगों से गुजरती हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन-सी है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
सबसे बड़ी रेल सुंरग कौन-सी है
भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग की बात करें, तो यह पिर पंजाल सबसे बड़ी रेल सुरंग है। यह रेल सुरंग जम्मू-कश्मीर में बनिहाल और काजीगुंड के बीच स्थित है।
कितनी बड़ी है रेल सुरंग
रेल सुरंग की बात करें, तो यह करीब 11.2 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण 2013 में पूरा हुआ था, जिसका निर्माण भारतीय रेल निर्माण निगम द्वारा किया गया था। इस सुरंग का निर्माण कुल 1500 करोड़ रुपये में किया गया था।
पहाड़ों के आर-पार है कनेक्टिविटी
यह सुरंग पिर पंजाल पर्वतमाला के आर-पार जाती है। ऐसे में इस सुरंग के माध्यम से 35 किलोमीटर की दूरी घटकर 11 किलोमीटर रह जाती है। पहले जम्मू-श्रीनगर जाने वाली ट्रेनों को बर्फीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। हालांकि, अब इस सुरंग के माध्यम से यात्रा सालभर संभव हो गया है।
रेल सुरंग से जुड़े महत्त्वपूर्ण तथ्य
-रेल सुरंग में डबल नहीं, बल्कि सिंगल ट्रैक है।
-सुरंग के भीतर वेंटिलेशन से लेकर फायर सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। साथ ही, यहां लाइटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है।
-रेल सुरंग में एक आपातकालीन निकासी सुरंग भी बनाई गई है।
-सुरंग के बाहर कितना भी तापमान हो, लेकिन सुरंग के अंदर 15 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहता है।
-सुरंग के भीतर ट्रेन की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रतिघंटा रखी जाती है।
