भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन-सी है, यहां जानें

यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और इस दौरान आपकी ट्रेन किसी सुरंग से पास हो जाए, तो यह अनुभव सफर के रोमांच को दोगुना कर देता है। ट्रेन के सफर में अक्सर हमें कई सुंदर नजारें देखने को मिलते हैं। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में ट्रेन कई सुरंगों से गुजरती हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन-सी है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

सबसे बड़ी रेल सुंरग कौन-सी है

भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग की बात करें, तो यह पिर पंजाल सबसे बड़ी रेल सुरंग है। यह रेल सुरंग जम्मू-कश्मीर में बनिहाल और काजीगुंड के बीच स्थित है।

कितनी बड़ी है रेल सुरंग

रेल सुरंग की बात करें, तो यह करीब 11.2 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण 2013 में पूरा हुआ था, जिसका निर्माण भारतीय रेल निर्माण निगम द्वारा किया गया था। इस सुरंग का निर्माण कुल 1500 करोड़ रुपये में किया गया था।