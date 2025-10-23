Highest Paying Government Jobs 2025: 7 सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियां

Highest Paying Government Jobs in India: भारत में सरकारी नौकरियों को उनकी कई विशेषताओं के कारण बहुत सम्मान दिया जाता है और युवा इन्हें पाने की चाह रखते हैं। अच्छी सैलरी और कई भत्तों के अलावा, नौकरी की सुरक्षा और काम-काज में संतुलन जैसे फायदे युवाओं को इनकी तैयारी के लिए प्रेरित करते हैं। लाखों युवा सरकारी क्षेत्रों में कुछ पदों के लिए आवेदन करते हैं और अलग-अलग सेक्टर में नौकरियां पाने में सफल होते हैं। इस लेख में, आपको टॉप 10 सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियों, उनकी सैलरी और उनसे मिलने वाले फायदों के बारे में जानकारी मिलेगी। 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)/भारतीय पुलिस सेवा (IPS) देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियां हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि IAS/IPS बनना आसान नहीं है। इसके लिए आपको देश की प्रतिष्ठित संस्था संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सबसे कठिन सरकारी परीक्षा पास करनी होती है। IAS के लिए शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये होती है और 8 साल की सर्विस के बाद यह हर महीने 1,31,249 रुपये तक पहुंच जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक IAS अधिकारी को मिलने वाली अधिकतम सैलरी लगभग 2,50,000 रुपये है।

2. RBI में ग्रेड B अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है। यह RBI ग्रेड B के पदों पर योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है। ग्रेड B अधिकारी पदों के तहत, बैंक कई तरह की भर्तियां निकालता है। इनमें RBI ग्रेड B ऑफिसर (जनरल), RBI ग्रेड B ऑफिसर – DEPR (आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग), और RBI ग्रेड B ऑफिसर - DSIM (सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग) शामिल हैं। Candidates को 55200-2850(9)-80850-EB-2850 (2) - 86550-3300(4)-99750 (16 साल) के पे-स्केल पर शुरुआती बेसिक सैलरी 55,200 रुपये प्रति माह मिलती है। 3. NDA नौकरियां भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना:नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी (NDA NA) भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होने का मौका देती है। इन संगठनों के तहत चुने गए Candidates को आकर्षक पे-स्केल और भत्ते दिए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद NDA की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है।