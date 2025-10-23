TNPSC Group 4 Result 2025
Highest Paying Government Jobs 2025: 7 सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियां

By Priyanka Pal
Oct 23, 2025, 17:26 IST

Highest Paying Government Jobs in India 2025: भारत में सरकारी नौकरियों को बहुत सम्मान दिया जाता है और इनकी कई खासियतों की वजह से लोग इन्हें पाना चाहते हैं। अच्छी सैलरी और कई सुविधाओं के अलावा, नौकरी की सुरक्षा और काम-काज में संतुलन कुछ ऐसे फायदे हैं, जो युवाओं को इनकी तैयारी के लिए आकर्षित करते हैं। सरकारी नौकरियां युवाओं को वित्तीय स्थिरता, नौकरी की सुरक्षा, भत्ते और रिटायरमेंट के बाद के फायदे जैसी कई सुविधाएं देती हैं। यहां 2025 के लिए UPSC, SSC, PSU, रक्षा क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियों की सूची दी गई है।

Highest Paying Government Jobs

Highest Paying Government Jobs in India: भारत में सरकारी नौकरियों को उनकी कई विशेषताओं के कारण बहुत सम्मान दिया जाता है और युवा इन्हें पाने की चाह रखते हैं। अच्छी सैलरी और कई भत्तों के अलावा, नौकरी की सुरक्षा और काम-काज में संतुलन जैसे फायदे युवाओं को इनकी तैयारी के लिए प्रेरित करते हैं। लाखों युवा सरकारी क्षेत्रों में कुछ पदों के लिए आवेदन करते हैं और अलग-अलग सेक्टर में नौकरियां पाने में सफल होते हैं। इस लेख में, आपको टॉप 10 सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियों, उनकी सैलरी और उनसे मिलने वाले फायदों के बारे में जानकारी मिलेगी।

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)/भारतीय पुलिस सेवा (IPS) देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियां हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि IAS/IPS बनना आसान नहीं है। इसके लिए आपको देश की प्रतिष्ठित संस्था संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सबसे कठिन सरकारी परीक्षा पास करनी होती है। IAS के लिए शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये होती है और 8 साल की सर्विस के बाद यह हर महीने 1,31,249 रुपये तक पहुंच जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक IAS अधिकारी को मिलने वाली अधिकतम सैलरी लगभग 2,50,000 रुपये है।

2. RBI में ग्रेड B अधिकारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है। यह RBI ग्रेड B के पदों पर योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है। ग्रेड B अधिकारी पदों के तहत, बैंक कई तरह की भर्तियां निकालता है। इनमें RBI ग्रेड B ऑफिसर (जनरल), RBI ग्रेड B ऑफिसर – DEPR (आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग), और RBI ग्रेड B ऑफिसर - DSIM (सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग) शामिल हैं। Candidates को 55200-2850(9)-80850-EB-2850 (2) - 86550-3300(4)-99750 (16 साल) के पे-स्केल पर शुरुआती बेसिक सैलरी 55,200 रुपये प्रति माह मिलती है।

3. NDA नौकरियां

 भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना:नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी (NDA NA) भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होने का मौका देती है। इन संगठनों के तहत चुने गए Candidates को आकर्षक पे-स्केल और भत्ते दिए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद NDA की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है।

4. ISRO, DRDO में वैज्ञानिक/इंजीनियर के पद

आजकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही प्रेरणादायक पेशा बन गया है। देश के प्रमुख संगठन जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और DRDO अपने कई पदों के लिए शानदार सैलरी देते हैं। इन पदों में वैज्ञानिक, वैज्ञानिक सहायक, जूनियर प्रोड्यूसर, सामाजिक अनुसंधान अधिकारी, वैज्ञानिक सहायक, तकनीशियन-B और अन्य पद शामिल हैं।

5. भारतीय वन सेवा

भारतीय वन सेवा एक और ऐसी जॉब प्रोफाइल है, जो अपने साहसिक काम की वजह से देश भर के युवाओं को आकर्षित करती है। भारतीय वन सेवा के तहत आने वाली नौकरियों में सहायक वन महानिरीक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन रेंज अधिकारी और अन्य जैसे सर्वोच्च पद शामिल हैं। अगर इन पदों के लिए सैलरी और अन्य फायदों और भत्तों की बात करें, तो जूनियर ग्रेड भारतीय वन सेवा की सैलरी 56,100 रुपये से शुरू होती है, जो 2,25,000 रुपये तक जा सकती है।

6. SSC CGL नौकरियां

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा, जिसे आमतौर पर SSC CGL कहा जाता है, सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा आकर्षण है। शानदार सैलरी, भत्तों के फायदे और कुल मिलाकर एक बेहतर और व्यवस्थित भविष्य के कारण, यह उन सभी युवाओं को आकर्षित करती है जो सरकारी मंत्रालयों, संगठनों और संस्थानों में नौकरी करना चाहते हैं। हर साल, कर्मचारी चयन आयोग (SSC) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों और विभिन्न संवैधानिक निकायों/वैधानिक निकायों/न्यायाधिकरणों आदि में कई पदों पर भर्ती के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा आयोजित करता है।

7. असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियां

असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी को लोगों के बीच बहुत सम्मानजनक और सामाजिक रूप से सराहनीय पद माना जाता है। इस पद को न केवल सम्मानजनक माना जाता है, बल्कि यह एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी भी है। यही वजह है कि युवा टीचिंग के पेशे को चुनना पसंद करते हैं।

आमतौर पर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-10 में 57,700-1,82,400 रुपये का एंट्री पे मिलता है। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार अन्य सामान्य भत्ते भी दिए जाते हैं।

किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा करते हैं सरकारी नौकरी, जानें



