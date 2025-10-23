EMRS Apply Online 2025 Last Date: 7,267 टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, तुरंत nests.tribal.gov.in करें Apply

TNPSC Group 4 Result 2025
By Priyanka Pal
Oct 23, 2025, 13:12 IST

7267 रिक्तियों के लिए EMRS ऑनलाइन आवेदन 2025 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) 23 अक्टूबर तक आवेदन स्वीकार करेगा। CBSE ने EMRS परीक्षा की तारीख के बारे में नोटिस जारी किया है, जो दिसंबर महीने में आयोजित की जाएगी। इच्छुक Candidates nests.tribal.gov.in पर या नीचे दिए गए सीधे लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

EMRS Apply Online Last Date 2025
EMRS Apply Online Last Date 2025

EMRS Apply Online 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने कई नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के लिए Registration प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य Candidates को ऑफिशियल वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाकर EMRS ऑनलाइन फॉर्म आज तक जमा करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 

इस भर्ती अभियान का लक्ष्य टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए 7267 रिक्तियों को भरना है। इनमें से 1620 रिक्तियां नॉन-टीचिंग पदों के लिए घोषित की गई हैं, जैसे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA), हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट।

EMRS ऑनलाइन आवेदन 2025

EMRS भर्ती 2025, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे Candidates के लिए एक शानदार अवसर है। अलग-अलग पदों के लिए 7262 टीचिंग और नॉन-टीचिंग रिक्तियों की घोषणा की गई है, और योग्य Candidates 23 अक्टूबर तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

EMRS भर्ती 2025 से जुड़ी जरूरी डिटेल 

EMRS की अधिसूचना 7267 टीचिंग और नॉन-टीचिंग रिक्तियों के लिए जारी की गई है। Candidates का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट (JSA के लिए) में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। नीचे दी गई तालिका में मुख्य बातें देखें:

संचालन निकाय

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS)

संगठन का नाम

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

परीक्षा का नाम

ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा (ईएसएसई)- 2025

पोस्ट नाम

प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी, छात्रावास वार्डन (पुरुष और महिला), महिला स्टाफ नर्स, लेखाकार, जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए) आदि।

रिक्तियां

7262

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि

19 सितंबर से 23 अक्टूबर 2025 तक

परीक्षा का तरीका

ऑफलाइन

वेतन

पोस्ट के अनुसार

नौकरी का स्थान

पूरे भारत में

आधिकारिक वेबसाइट

emrs.tribal.gov.in

EMRS ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक

EMRS ने 19 सितंबर को सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया था। उम्मीदवार Registration लिंक पाने के लिए या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए सीधे ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

ईएमआरएस ऑनलाइन आवेदन लिंक

यहां क्लिक करें

EMRS भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जो Candidates पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे अपना EMRS आवेदन जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर मौजूद "EMRS भर्ती 2025" लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से Registration करें।

4. जरूरी विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।

5. दस्तावेजों, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपियां अपलोड करें।

6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

7. EMRS ऑनलाइन फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।

EMRS भर्ती 2025 - आवेदन पत्र शुल्क

EMRS ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन शुल्क सभी पदों के लिए अलग-अलग है। नीचे दी गई तालिका में पद के अनुसार आवेदन शुल्क देखें:

वर्गआवेदन शुल्कप्रक्रमण संसाधन शुल्ककुल
महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए
प्रधानाचार्य 0 500 रुपये 500 रुपये
पीजीटी और टीजीटी 0 500 रुपये 500 रुपये
गैर-शिक्षण कर्मचारी 0 500 रुपये 500 रुपये
महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए
प्रधानाचार्य 2000 रुपये 500 रुपये 2500 रुपये
पीजीटी और टीजीटी 1500 रुपये 500 रुपये 2000 रुपये
गैर-शिक्षण कर्मचारी 1000 रुपये 500 रुपये 1500 रुपये

EMRS परीक्षा तिथि 2025

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को EMRS परीक्षा आयोजित करने की तारीख तय की है। CBSE ने 07 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा की तारीख के बारे में नोटिस जारी किया है।

EMRS ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

EMRS आवेदन पत्र जमा करते समय, Candidates को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों को अपने पास तैयार रखें:

  • इंटरमीडिएट (12वीं) की मार्कशीट
  • हाई स्कूल (10वीं) की मार्कशीट
  • आरक्षण प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST के लिए)
  • 1 पासपोर्ट-आकार का फोटोग्राफ (अधिकतम 50kb) और jpg फॉर्मेट में 50kb का हस्ताक्षर।

SSC Delhi Police Constable 2025


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

