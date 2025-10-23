EMRS Apply Online 2025 Last Date: 7,267 टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, तुरंत nests.tribal.gov.in करें Apply

EMRS Apply Online 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने कई नॉन-टीचिंग कर्मचारियों के लिए Registration प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य Candidates को ऑफिशियल वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाकर EMRS ऑनलाइन फॉर्म आज तक जमा करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए 7267 रिक्तियों को भरना है। इनमें से 1620 रिक्तियां नॉन-टीचिंग पदों के लिए घोषित की गई हैं, जैसे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA), हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट। EMRS ऑनलाइन आवेदन 2025 EMRS भर्ती 2025, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे Candidates के लिए एक शानदार अवसर है। अलग-अलग पदों के लिए 7262 टीचिंग और नॉन-टीचिंग रिक्तियों की घोषणा की गई है, और योग्य Candidates 23 अक्टूबर तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

EMRS भर्ती 2025 से जुड़ी जरूरी डिटेल EMRS की अधिसूचना 7267 टीचिंग और नॉन-टीचिंग रिक्तियों के लिए जारी की गई है। Candidates का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट (JSA के लिए) में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। नीचे दी गई तालिका में मुख्य बातें देखें: संचालन निकाय जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS) संगठन का नाम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) परीक्षा का नाम ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा (ईएसएसई)- 2025 पोस्ट नाम प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी, छात्रावास वार्डन (पुरुष और महिला), महिला स्टाफ नर्स, लेखाकार, जूनियर सचिवालय सहायक (जेएसए) आदि। रिक्तियां 7262 आवेदन का तरीका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 19 सितंबर से 23 अक्टूबर 2025 तक परीक्षा का तरीका ऑफलाइन वेतन पोस्ट के अनुसार नौकरी का स्थान पूरे भारत में आधिकारिक वेबसाइट emrs.tribal.gov.in

EMRS ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक EMRS ने 19 सितंबर को सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया था। उम्मीदवार Registration लिंक पाने के लिए या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए सीधे ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

ईएमआरएस ऑनलाइन आवेदन लिंक यहां क्लिक करें EMRS भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? जो Candidates पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे अपना EMRS आवेदन जमा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं: 1. आधिकारिक वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर मौजूद "EMRS भर्ती 2025" लिंक पर क्लिक करें। 3. अपनी वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से Registration करें। 4. जरूरी विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें। 5. दस्तावेजों, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपियां अपलोड करें। 6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें। 7. EMRS ऑनलाइन फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।

EMRS भर्ती 2025 - आवेदन पत्र शुल्क EMRS ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन शुल्क सभी पदों के लिए अलग-अलग है। नीचे दी गई तालिका में पद के अनुसार आवेदन शुल्क देखें: वर्ग आवेदन शुल्क प्रक्रमण संसाधन शुल्क कुल महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए प्रधानाचार्य 0 500 रुपये 500 रुपये पीजीटी और टीजीटी 0 500 रुपये 500 रुपये गैर-शिक्षण कर्मचारी 0 500 रुपये 500 रुपये महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए प्रधानाचार्य 2000 रुपये 500 रुपये 2500 रुपये पीजीटी और टीजीटी 1500 रुपये 500 रुपये 2000 रुपये गैर-शिक्षण कर्मचारी 1000 रुपये 500 रुपये 1500 रुपये EMRS परीक्षा तिथि 2025 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को EMRS परीक्षा आयोजित करने की तारीख तय की है। CBSE ने 07 अक्टूबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा की तारीख के बारे में नोटिस जारी किया है।