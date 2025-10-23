TNPSC Group 4 Result 2025
Focus
Quick Links

SSC Delhi Police Constable 2025: आगे बढ़ी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आवेदन की अंतिम तिथि, ये रहा delhipolice.gov.in डायरेक्ट लिंक

By Priyanka Pal
Oct 23, 2025, 12:58 IST

SSC Delhi Police Constable 2025 Form: एसएससी दिल्ली पुलिस की ओर से आवेदन करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। जिन उम्मीदवारों अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे ऑफिशियल वेबसाइट delhipolice.gov.in पर जाकर 31 अक्टूबर तक पूरा कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
SSC Delhi Police Constable 2025 Last Date Extend
SSC Delhi Police Constable 2025 Last Date Extend

SSC Delhi Police Constable 2025 Form Date: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के 7565 रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 22 सितंबर से जारी है। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आगे बढ़ाई गई अंतिम तिथि यानी 31 अक्टूबर, 2025 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

एसएससी की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार आवेदन जमा करने का आखिरी मौका 21 अक्टूबर था, जिसे अब आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

SSC Delhi Police Constable 2025 Notification: डायरेक्ट लिंक 

जिन उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की है और 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा में आते हैं, वे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 

डायरेक्ट लिंक 

SSC Delhi Police Constable 2025 Last Date: महत्वपूर्ण विवरण 

नीचे टेबल में एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर आप आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC)

पद का नाम 

दिल्ली पुलिस कांस्टेबल

पदों की संख्या 

7565

आवेदन करने की तिथि 

22 सितंबर, 2025

आवेदन की अंतिम तिथि

31 सितंबर, 2025

आयु सीमा 

18 से 25 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता 

12वीं पास 

चयन प्रक्रिया 

कंप्यूटर आधारित टेस्ट 

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://ssc.gov.in/

SSC Delhi Police Constable 2025: कैटेगरी वाइज रिक्त विवरण 

नीचे टेबल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के विभिन्न कैटेगरी वाइज निकाले गए पदों का विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर आप अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

पोस्ट 

UR

EWS

OBC

SC

ST

कुल पद

कांस्टेबल पुरुष

1914

456

967

729

342

4408

कांस्टेबल पुरुष (भूतपूर्व सैनिक, अन्य)

107

26

54

62

36

285

कांस्टेबल पुरुष (भूतपूर्व सैनिक, कमांडो)

106

25

56

138

51

376

कांस्टेबल, महिला

1047

249

531

457

212

2496

कुल पदों की संख्या 

3174

756

1608

1386

641

7565

SSC Delhi Police Constable 2025: फिजिकल टेस्ट 

नीचे टेबल में देखें सभी वर्ग, महिला एवं पुरूष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए शारीरिक योग्यताएं-

प्रकार

पुरुष

महिला

जनरल/OBC/SC

ST

जनरल/OBC/SC

ST

ऊंचाई

170 सीएमएस

165 सीएमएस

157 सीएमएस

155 सीएमएस

छाती

81-85 सीएमएस

77-82 सीएमएस

लागू नहीं

लागू नहीं

दौड़ना

6 मिनट में 1600 मीटर

8 मिनट में 1600 मीटर

लंबी छलांग

14 फीट

10 फीट

उछाल

3'9″ फीट

03 फीट

अधिक जानकारी के लिए एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2025 पढ़ने की सलाह।

SSC Delhi Police Constable 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से पूरी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए पूरी कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर delhipolice.gov.in जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, आवेदन लिंक पर जाएं। 

स्टेप 3 अब SSC Delhi Police Constable Online Application Form 2025 पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें। 

स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

Check:

RRC SWR Recruitment 2025


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News