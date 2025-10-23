SSC Delhi Police Constable 2025: आगे बढ़ी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आवेदन की अंतिम तिथि, ये रहा delhipolice.gov.in डायरेक्ट लिंक

SSC Delhi Police Constable 2025 Form Date: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के 7565 रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 22 सितंबर से जारी है। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आगे बढ़ाई गई अंतिम तिथि यानी 31 अक्टूबर, 2025 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

एसएससी की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार आवेदन जमा करने का आखिरी मौका 21 अक्टूबर था, जिसे अब आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।

SSC Delhi Police Constable 2025 Notification: डायरेक्ट लिंक

जिन उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की है और 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा में आते हैं, वे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं: