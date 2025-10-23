SSC Delhi Police Constable 2025: आगे बढ़ी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आवेदन की अंतिम तिथि, ये रहा delhipolice.gov.in डायरेक्ट लिंक

SSC Delhi Police Constable 2025 Form Date: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के 7565 रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 22 सितंबर से जारी है। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आगे बढ़ाई गई अंतिम तिथि यानी 31 अक्टूबर, 2025 तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
एसएससी की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार आवेदन जमा करने का आखिरी मौका 21 अक्टूबर था, जिसे अब आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
SSC Delhi Police Constable 2025 Notification: डायरेक्ट लिंक
जिन उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की है और 18 से 25 वर्ष की आयु सीमा में आते हैं, वे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:
|
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025
SSC Delhi Police Constable 2025 Last Date: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर आप आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC)
|
पद का नाम
|
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल
|
पदों की संख्या
|
7565
|
आवेदन करने की तिथि
|
22 सितंबर, 2025
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
31 सितंबर, 2025
|
आयु सीमा
|
18 से 25 वर्ष
|
शैक्षणिक योग्यता
|
12वीं पास
|
चयन प्रक्रिया
|
कंप्यूटर आधारित टेस्ट
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://ssc.gov.in/
SSC Delhi Police Constable 2025: कैटेगरी वाइज रिक्त विवरण
नीचे टेबल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के विभिन्न कैटेगरी वाइज निकाले गए पदों का विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर आप अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
|
पोस्ट
|
UR
|
EWS
|
OBC
|
SC
|
ST
|
कुल पद
|
कांस्टेबल पुरुष
|
1914
|
456
|
967
|
729
|
342
|
4408
|
कांस्टेबल पुरुष (भूतपूर्व सैनिक, अन्य)
|
107
|
26
|
54
|
62
|
36
|
285
|
कांस्टेबल पुरुष (भूतपूर्व सैनिक, कमांडो)
|
106
|
25
|
56
|
138
|
51
|
376
|
कांस्टेबल, महिला
|
1047
|
249
|
531
|
457
|
212
|
2496
|
कुल पदों की संख्या
|
3174
|
756
|
1608
|
1386
|
641
|
7565
SSC Delhi Police Constable 2025: फिजिकल टेस्ट
नीचे टेबल में देखें सभी वर्ग, महिला एवं पुरूष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए शारीरिक योग्यताएं-
|
प्रकार
|
पुरुष
|
महिला
|
जनरल/OBC/SC
|
ST
|
जनरल/OBC/SC
|
ST
|
ऊंचाई
|
170 सीएमएस
|
165 सीएमएस
|
157 सीएमएस
|
155 सीएमएस
|
छाती
|
81-85 सीएमएस
|
77-82 सीएमएस
|
लागू नहीं
|
लागू नहीं
|
दौड़ना
|
6 मिनट में 1600 मीटर
|
8 मिनट में 1600 मीटर
|
लंबी छलांग
|
14 फीट
|
10 फीट
|
उछाल
|
3'9″ फीट
|
03 फीट
अधिक जानकारी के लिए एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2025 पढ़ने की सलाह।
SSC Delhi Police Constable 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से पूरी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए पूरी कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर delhipolice.gov.in जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, आवेदन लिंक पर जाएं।
स्टेप 3 अब SSC Delhi Police Constable Online Application Form 2025 पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Check:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation