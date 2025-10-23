RPF Constable PET PST Admit Card 2025: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का Direct Link, rrbcdg.gov.in PDF डाउनलोड करें

RRB RPF Constable Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कांस्टेबल पदों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)/फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) राउंड के लिए कॉल लेटर जारी कर दिए हैं। कांस्टेबल पदों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)/फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) 13 नवंबर, 2025 से शुरू होगा। जो भी उम्मीदवार PET/PST राउंड में शामिल होने वाले हैं, वे अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट - www.rrbcdg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि जो लोग PET/PMT में पास होंगे, उनका दस्तावेज सत्यापन (DV) उसी दिन किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी ओरिजिनल दस्तावेज साथ लाने होंगे। इसके अलावा, जमा करने के लिए दस्तावेजों की दो सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लानी होंगी।

इस लेख में हॉल टिकट डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है।

RPF कांस्टेबल कॉल लेटर डाउनलोड लिंक

उम्मीदवार RRB Digialm की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रेलवे RPF कांस्टेबल PET PMT एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी देरी के बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। अपना हॉल टिकट पाने के लिए, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि तैयार रखें: