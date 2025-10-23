RPF Constable PET PST Admit Card 2025: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का Direct Link, rrbcdg.gov.in PDF डाउनलोड करें

RRB RPF Constable Admit Card 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कांस्टेबल पदों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)/फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) राउंड के लिए कॉल लेटर जारी कर दिए हैं। कांस्टेबल पदों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)/फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) 13 नवंबर, 2025 से शुरू होगा। जो भी उम्मीदवार PET/PST राउंड में शामिल होने वाले हैं, वे अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट - www.rrbcdg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि जो लोग PET/PMT में पास होंगे, उनका दस्तावेज सत्यापन (DV) उसी दिन किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी ओरिजिनल दस्तावेज साथ लाने होंगे। इसके अलावा, जमा करने के लिए दस्तावेजों की दो सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लानी होंगी।
इस लेख में हॉल टिकट डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है।
उम्मीदवार RRB Digialm की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रेलवे RPF कांस्टेबल PET PMT एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी देरी के बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। अपना हॉल टिकट पाने के लिए, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि तैयार रखें:
रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल पीईटी पीएमटी एडमिट कार्ड 2025
RRB RPF कांस्टेबल PET/PST 2025: लैंडमार्क के साथ परीक्षा केंद्र का पता
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की मेरिट के आधार पर, भर्ती के अगले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई थी। अगले चरण में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और दस्तावेज सत्यापन (DV) शामिल हैं। क्षेत्र के अनुसार PET/PMT की जानकारी के लिए परीक्षा केंद्र का पता और लैंडमार्क नीचे देखें:
क्षेत्र
स्थल का पता, लैंडमार्क सहित
उत्तर
दूसरी बटालियन, आरपीएसएफ (रजाही कैंप), गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-273002। (मीलचिह्न - निकटवर्ती हवाई अड्डा गोरखपुर)
पश्चिम
आरपीएफ जोनल प्रशिक्षण केंद्र, नासिक रोड, महाराष्ट्र, पिन कोड-422105. (लैंडमार्क - सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, समनगांव रोड)
पूर्व
रेलवे वर्कशॉप स्टेडियम, कांचरापाड़ा, डाकघर - कांचरापाड़ा, थाना-बिजपुर, जिला - 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल, पिन कोड-743145। (लैंडमार्क - हर्ननेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास, रेलवे बेल इंस्टीट्यूट के सामने, कांचरापाड़ा)
दक्षिण
आरपीएफ जोनल ट्रेनिंग सेंटर, संजय गांधी नगर, मौला-अली मेडचल मल्काजगीर जिला, हैदराबाद, तेलंगाना, पिनकोड-500040 (लैंडमार्क - मल्काजगिरी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पास, संजय गांधी नगर, मौला-अली)
RPF 02/2024 एडमिट कार्ड 2025 कहां से डाउनलोड करें
परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य है। कॉल लेटर डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया नीचे इस लेख में दी गई है:
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: संबंधित RRB वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: 'RPF-Constable) E-Call Letter downloading link for' पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि का उपयोग करके लॉगिन करें।
स्टेप 4: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें: परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड सेव करें और प्रिंट कर लें।
