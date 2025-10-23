UPPSC RO ARO Mains Exam 2025: यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेन्स एग्जाम के लिए uppsc.up.nic.in आवेदन करें, ये रहे सिंपल स्टेप

UPPSC RO ARO Mains Date 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की तरफ से समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) मेन्स एग्जाम 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे, जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा पास की है। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई 2025 को एक ही पाली में आयोजित की गई थी।
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 411 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के सिंपल स्टेप आगे लेख में जानें।
UPPSC RO ARO Mains Date 2025: परीक्षा तिथि
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए थे, जिसकी अंतिम तिथि 24 नवंबर, 2023 थी। अब प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन जल्द ही किया जाएगा।
UPPSC RO ARO Mains Date 2025: जरूरी डिटेल
जिन उम्मीदवारों ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) मेन्स परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे नीचे दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:
|
यूपीपीएससी RO, ARO जारी होने की तिथि
|
9 अक्टूबर, 2025
|
यूपीपीएससी RO, ARO आवेदन पत्र जारी करने की तिथि
|
9 अक्टूबर, 2023
|
यूपीपीएससी RO, ARO आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
24 नवंबर, 2023
|
यूपीपीएससी RO, ARO प्री- एडमिट कार्ड
|
17 जुलाई, 2025
|
यूपीपीएससी RO, ARO प्री - परीक्षा तिथि
|
27 जुलाई, 2025
|
यूपीपीएससी RO, ARO प्रीलिम्स परीक्षा परिणाम
|
16 सितंबर, 2025
|
यूपीपीएससी RO, ARO मेन्स एग्जाम एडमिट कार्ड
|
जल्द
|
यूपीपीएससी RO, ARO मेन्स एग्जाम डेट
|
जल्द
UPPSC RO ARO Mains Date 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
संबंधित भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, Advt. NO. A7/E-1/2023, SAMIKSHA ADHIKARI/SAHAYAK SAMIKSHA ADHIKARI ETC. (Mains) Exam-2023 पर जाएं।
स्टेप 3 अब दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अपना OTR नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
स्टेप 5 अब Check Latest Status चेक करें।
स्टेप 6 उम्मीदवार Proceed for Fee Deposition पर क्लिक करें।
स्टेप 7 अब एप्लीकेशन फीस भरें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
