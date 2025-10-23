UPPSC RO ARO Mains Exam 2025: यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेन्स एग्जाम के लिए uppsc.up.nic.in आवेदन करें, ये रहे सिंपल स्टेप

UPPSC RO ARO Mains Date 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की तरफ से समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) मेन्स एग्जाम 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे, जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा पास की है। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई 2025 को एक ही पाली में आयोजित की गई थी।

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 411 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के सिंपल स्टेप आगे लेख में जानें।

UPPSC RO ARO Mains Date 2025: परीक्षा तिथि

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए थे, जिसकी अंतिम तिथि 24 नवंबर, 2023 थी। अब प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन जल्द ही किया जाएगा।