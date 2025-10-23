TNPSC Group 4 Result 2025
Focus
Quick Links

UPPSC RO ARO Mains Exam 2025: यूपीपीएससी आरओ एआरओ मेन्स एग्जाम के लिए uppsc.up.nic.in आवेदन करें, ये रहे सिंपल स्टेप

By Priyanka Pal
Oct 23, 2025, 15:24 IST

UPPSC RO ARO Mains 2025 Exam Date: यूपीपीएससी की ओर से आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2025 प्रोसेस शुरू हो रहा है। इन एग्जाम के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम पास कर लिया है। 

Add as a preferred source on Google
Join us
UPPSC RO ARO Mains 2025 Exam Date
UPPSC RO ARO Mains 2025 Exam Date

UPPSC RO ARO Mains Date 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की तरफ से समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) मेन्स एग्जाम 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे, जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा पास की है। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई 2025 को एक ही पाली में आयोजित की गई थी। 

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 411 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के सिंपल स्टेप आगे लेख में जानें।

UPPSC RO ARO Mains Date 2025: परीक्षा तिथि 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए थे, जिसकी अंतिम तिथि 24 नवंबर, 2023 थी। अब प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। 

UPPSC RO ARO Mains Date 2025: जरूरी डिटेल 

जिन उम्मीदवारों ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) मेन्स परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे नीचे दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:

यूपीपीएससी RO, ARO जारी होने की तिथि

9 अक्टूबर, 2025

यूपीपीएससी RO, ARO आवेदन पत्र जारी करने की तिथि

9 अक्टूबर, 2023

यूपीपीएससी RO, ARO आवेदन करने की अंतिम तिथि 

24 नवंबर, 2023

यूपीपीएससी RO, ARO प्री- एडमिट कार्ड 

17 जुलाई, 2025

यूपीपीएससी RO, ARO  प्री - परीक्षा तिथि 

27 जुलाई, 2025

यूपीपीएससी RO, ARO प्रीलिम्स परीक्षा परिणाम 

16 सितंबर, 2025

यूपीपीएससी RO, ARO मेन्स एग्जाम एडमिट कार्ड 

जल्द 

यूपीपीएससी RO, ARO मेन्स एग्जाम डेट

जल्द

UPPSC RO ARO Mains Date 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

संबंधित भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

 स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं। 

 स्टेप 2 होम पेज पर, Advt. NO. A7/E-1/2023, SAMIKSHA ADHIKARI/SAHAYAK SAMIKSHA ADHIKARI ETC. (Mains) Exam-2023 पर जाएं। 

 स्टेप 3 अब दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 

 स्टेप 4 अपना OTR नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। 

 स्टेप 5 अब Check Latest Status चेक करें। 

 स्टेप 6 उम्मीदवार Proceed for Fee Deposition पर क्लिक करें। 

स्टेप 7 अब एप्लीकेशन फीस भरें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

Check:

RPF Constable PET PST Admit Card 2025



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News