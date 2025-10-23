TNPSC Group 4 Result 2025
Focus
Quick Links

उत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला कहलाता है ‘त्योहारों का शहर’, जानें

By Kishan Kumar
Oct 23, 2025, 15:43 IST

उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहां की विविध संस्कृति और विरासत इसे अन्य राज्यों से अलग बनाते हैं। इस कड़ी में यहां के प्रत्येक जिले की अपनी विशेषता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि यूपी में एक जिला ऐसा भी है, जिसे त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

Add as a preferred source on Google
Join us
यूपी में त्योहारों का शहर
यूपी में त्योहारों का शहर

उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि देश के करीब 7.33 फीसदी हिस्से में है। यूपी कुल 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं, यह देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी है। साल 2011 में यहां की आबादी 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 दर्ज की गई थी।

हालांकि, वर्तमान में यह आंकड़ा 24 करोड़ को पार कर गया है। भारत का यह राज्य सबसे अधिक जिले वाला राज्य भी है। यहां के प्रत्येक जिले की अपनी विशेष पहचान है। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि यूपी में एक जिला ऐसा भी है, जिसे त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

यूपी में कुल कितने जिले हैं

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यूपी में कुल कितने जिले हैं। आपको बता दें कि यूपी में कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। ये सभी मंडल कुल चार संभागों का हिस्सा हैं, जिनमें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड शामिल है। कुछ किताबों में हमें रोहिलखंड और बघेलखंड का भी जिक्र मिलता है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में कुल 17 नगर निगम, 28 विकास प्राधिकरण, 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और 351 तहसील हैं। 

किस जिले को कहा जाता है त्योहारों का शहर 

अब सवाल है कि यूपी में किस जिल को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यूपी में वाराणसी जिले को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है।

क्यों कहा जाता है त्योहारों का शहर 

वाराणसी जिले में हर दिन त्योहारों जैसा होता है। यहां दिवाली, महाशिवरात्रि, होली, काशी विश्वनाथ सावन मेला, देव दीपावली और गंगा दशहरा जैसे त्योहारों की धूम रहती है। वहीं, यहां के घाटों पर होने वाली गंगा आरती का अनोखा नजारा होता है, जिसके बाद यहां दैनिक स्तर पर ही त्योहार जैसा माहौल रहता है। वहीं, वाराणसी में होने वाली देव दीपावली भी यहां के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। यही वजह है कि इस जिले को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेःभारत में प्रिंटिंग का शहर कौन-सा है, जानें

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News