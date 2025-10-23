उत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला कहलाता है ‘त्योहारों का शहर’, जानें

उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि देश के करीब 7.33 फीसदी हिस्से में है। यूपी कुल 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं, यह देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी है। साल 2011 में यहां की आबादी 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 दर्ज की गई थी।

हालांकि, वर्तमान में यह आंकड़ा 24 करोड़ को पार कर गया है। भारत का यह राज्य सबसे अधिक जिले वाला राज्य भी है। यहां के प्रत्येक जिले की अपनी विशेष पहचान है। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि यूपी में एक जिला ऐसा भी है, जिसे त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

यूपी में कुल कितने जिले हैं

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यूपी में कुल कितने जिले हैं। आपको बता दें कि यूपी में कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। ये सभी मंडल कुल चार संभागों का हिस्सा हैं, जिनमें पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड शामिल है। कुछ किताबों में हमें रोहिलखंड और बघेलखंड का भी जिक्र मिलता है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में कुल 17 नगर निगम, 28 विकास प्राधिकरण, 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और 351 तहसील हैं।