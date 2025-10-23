इस देश ने बनाया दुनिया की सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड? जानें स्पीड और खासियत

TNPSC Group 4 Result 2025
By Bagesh Yadav
Oct 23, 2025, 17:33 IST

World’s Fastest Bullet Train: चीन की नई CR450 बुलेट ट्रेन ने दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्री-सर्विस परीक्षण में इसने 453 km/h की रफ्तार पकड़ी। 2026 में व्यावसायिक संचालन शुरू होने वाली इस ट्रेन की 400 km/h की कमर्शियल स्पीड, एडवांस एरोडायनामिक्स और सुपर फ़ास्ट स्पीड इसे खास बनाते हैं।

Key Points

  • विश्व रिकॉर्ड गति: CR450 ने प्री-सर्विस परीक्षण में 453 km/h की रफ्तार हासिल की।
  • साल 2026 में यह ट्रेन 400 km/h की कमर्शियल गति पर चलेगी।
  • शंघाई (पूर्वी चीन) से लेकर चेंग्दू (पश्चिमी चीन) तक की हाई स्पीड रेल लाइन पर हुआ स्पीड टेस्ट।

World’s Fastest Bullet Train China's CR450: चीन की नई हाई स्पीड वाली अद्भुत रेल, CR450 बुलेट ट्रेन, ने प्री-सर्विस परीक्षणों के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटे (km/h) की रफ्तार के साथ नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह अत्याधुनिक ट्रेन रिकॉर्ड-तोड़ टेस्ट स्पीड और तेज व्यावसायिक संचालन दोनों के लिए डिज़ाइन की गई है, और हाई स्पीड रेल तकनीक में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए इस ट्रेन के बारें में विस्तार से जानते है. वैसे हाई स्पीड ट्रेन की रेस में चीन दुनिया भर में अग्रणी माना जाता है. 

रिकॉर्ड-तोड़ गति के साथ टेस्ट 

CR450 ने शंघाई (पूर्वी चीन) से लेकर चेंग्दू (पश्चिमी चीन) तक की हाई स्पीड रेल लाइन पर 453 km/h की चौंकाने वाली अधिकतम गति हासिल की। ये परीक्षण ट्रेन के व्यावसायिक संचालन में प्रवेश से पहले इसके कठोर योग्यता मूल्यांकन का हिस्सा हैं, जिसका अनुमानित व्यावसायिक आरंभ 2026 में होगा। यह ट्रेन 400 km/h की व्यावसायिक गति के लिए तैयार की गई है, जो इसके पूर्ववर्ती CR400 Fuxing (350 km/h) से काफी तेज है। एक अद्भुत परीक्षण में, दो CR450 ट्रेनें एक-दूसरे को 896 km/h की संयुक्त गति से पार करती हुईं, जो ट्रेन मिलने की गति के नए मानक को स्थापित करती है।

क्लास डिज़ाइन और एरोडायनामिक्स

CR450 में कई प्रमुख डिज़ाइन नवाचार शामिल हैं जो इतनी उच्च गति को संभव बनाते हैं। इसका नोज़ कोन 15 मीटर लंबा किया गया है ताकि एरोडायनामिक दक्षता बेहतर हो और हवा का प्रतिरोध कम हो। ट्रेन की छत 20 सेंटीमीटर नीची और वजन 50 टन कम किया गया है। इन सुधारों से कुल मिलाकर एरोडायनामिक ड्रैग 22% कम हुआ है। ट्रेन में पूर्ण रूप से ढके हुए बोगी और निचले स्कर्ट पैनल हैं, जो उच्च प्रदर्शन वाली स्पोर्ट्स कारों की डिज़ाइन तकनीक से प्रेरित हैं, ताकि हवा का प्रवाह अनुकूलित हो और प्रतिरोध कम हो।

हाई स्पीड का प्रदर्शन

सिर्फ शीर्ष गति ही नहीं, CR450 में प्रभावशाली त्वरण क्षमता भी है। यह शून्य से 350 km/h तक केवल 4 मिनट 40 सेकंड में पहुँच सकता है, जो CR400 Fuxing की तुलना में 100 सेकंड तेज़ है। यह तेज़ त्वरण यात्रा की दक्षता और मार्गों पर ट्रांज़िट समय को काफी हद तक बेहतर बनाता है। 

 

 

 

6 लाख किमी का होगा टेस्ट रन:

यात्री सेवा में प्रवेश से पहले, CR450 600,000 किलोमीटर की त्रुटि-मुक्त टेस्ट रन करेगा ताकि विभिन्न परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। इंजीनियरों ने पांच वर्षों से अधिक समय तक ट्रेन की संरचना और सिस्टम में सुधार किए हैं, जिसमें प्रत्येक सुधार को सावधानीपूर्वक मापा गया है, जो चीन की सुरक्षा और तकनीकी उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हाई स्पीड ट्रेन में चीन का जलवा  

CR450 ने उच्च-गति रेल तकनीक के लिए एक नया वैश्विक मानक स्थापित किया है। जबकि जापान, जर्मनी और भारत जैसे देश भी उच्च-गति ट्रेनें संचालित करते हैं, CR450 की परीक्षण गति 453 km/h वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक है। यह उपलब्धि चीन की रेल तकनीक नवाचार में नेतृत्व और गति, दक्षता तथा स्थिरता के क्षेत्र में सीमाओं को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।

