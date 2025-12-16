ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने आईपीएल इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आईपीएल 2026 मिनी-ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें ₹25.20 करोड़ में खरीदा। इस बोली ने मिचेल स्टार्क का ₹24.75 करोड़ (आईपीएल 2024, KKR) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दें कि यह नीलामी 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में जारी है।

चेन्नई सुपर किंग्स और KKR के बीच ‘ग्रीन’ बेटल:

₹2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ उतरे 26 वर्षीय ग्रीन पर बोली की शुरुआत मुंबई इंडियंस ने की। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और KKR के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। ₹64.30 करोड़ के बड़े पर्स के दम पर KKR ने सभी टीमों को पछाड़ते हुए कीमत को ₹20 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया।

हालांकि नए नियम के मुताबिक खिलाड़ी को अधिकतम ₹18 करोड़ ही मिलेंगे, जबकि अतिरिक्त राशि BCCI के पास जाएगी। ग्रीन ने खुद को बल्लेबाज के तौर पर रजिस्टर किया था, लेकिन उनकी पावर-हिटिंग और मीडियम पेस गेंदबाजी KKR के लिए अहम मानी जा रही है।