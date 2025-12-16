CLAT 2026 Result
By Bagesh Yadav
Dec 16, 2025, 16:18 IST

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गये है। आईपीएल 2026 मिनी-ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें ₹25.20 करोड़ में खरीदा।

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने आईपीएल इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आईपीएल 2026 मिनी-ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें ₹25.20 करोड़ में खरीदा। इस बोली ने मिचेल स्टार्क का ₹24.75 करोड़ (आईपीएल 2024, KKR) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दें कि यह नीलामी 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में जारी है।

चेन्नई सुपर किंग्स और KKR के बीच ‘ग्रीन’ बेटल:

₹2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ उतरे 26 वर्षीय ग्रीन पर बोली की शुरुआत मुंबई इंडियंस ने की। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और KKR के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। ₹64.30 करोड़ के बड़े पर्स के दम पर KKR ने सभी टीमों को पछाड़ते हुए कीमत को ₹20 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया।

हालांकि नए नियम के मुताबिक खिलाड़ी को अधिकतम ₹18 करोड़ ही मिलेंगे, जबकि अतिरिक्त राशि BCCI के पास जाएगी। ग्रीन ने खुद को बल्लेबाज के तौर पर रजिस्टर किया था, लेकिन उनकी पावर-हिटिंग और मीडियम पेस गेंदबाजी KKR के लिए अहम मानी जा रही है। 

आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी:

रैंक

प्लेयर 

टीम

वर्ष

राशि (₹ करोड़)

1

कैमरन ग्रीन

कोलकाता नाइट राइडर्स

2025

25.20

2

मिचेल स्टार्क

कोलकाता नाइट राइडर्स

2024

24.75

3

पैट कमिंस

सनराइजर्स हैदराबाद

2024

20.50

4

सैम करन

पंजाब किंग्स

2023

18.50

5

कैमरन ग्रीन

मुंबई इंडियंस

2023

17.50

6

क्रिस मॉरिस

राजस्थान रॉयल्स

2021

16.25

6

बेन स्टोक्स

चेन्नई सुपर किंग्स

2023

16.25

8

निकोलस पूरन

लखनऊ सुपर जायंट्स

2023

16.00

9

पैट कमिंस

कोलकाता नाइट राइडर्स

2020

15.50

कैमरन ग्रीन का आईपीएल सफर

ग्रीन को पहले मुंबई इंडियंस ने 2023 में ₹17.50 करोड़ में खरीदा था, बाद में वे 2024 में RCB को ट्रेड हुए। अब तक उन्होंने 29 आईपीएल मैचों में 153.70 के स्ट्राइक रेट से 707 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में शतकों और टी20 अंतरराष्ट्रीय अनुभव के कारण उन पर बड़ी बोली लगना तय माना जा रहा था।

Bagesh Yadav
