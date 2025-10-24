भारत की किस फसल को कहा जाता है 'गोल्डन फाइबर', जानें

जिस फसल को 'गोल्डन फाइबर' के नाम से जाना जाता है, वह जूट है। जूट एक लंबा, मुलायम और चमकदार प्राकृतिक रेशा है, जिसे कातकर मोटे और मजबूत धागे बनाए जा सकते हैं। इसे 'गोल्डन फाइबर' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग सुनहरा और रेशमी होता है और इसका आर्थिक महत्त्व बहुत ज्यादा है। भारत के कृषि-आधारित उद्योगों में जूट की एक बड़ी भूमिका है, खासकर टेक्सटाइल, पैकेजिंग और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में ऐसा है। यह एक बायोडिग्रेडेबल और नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए यह टिकाऊ खेती में मदद करता है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी सहायक है। जूट को 'गोल्डन फाइबर' क्यों कहा जाता है? जूट को भारत का 'गोल्डन फाइबर' इसके प्राकृतिक सुनहरे रंग और आर्थिक महत्त्व के कारण कहा जाता है। यह सोने की तरह चमकता है और भारत की ग्रामीण और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। इस रेशे की मजबूती, टिकाऊपन और पर्यावरण के अनुकूल होने की वजह से यह सिंथेटिक चीजों का एक बेहतर विकल्प बन गया है। यह 100% बायोडिग्रेडेबल है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, जूट उद्योग लाखों किसानों और मजदूरों को रोजगार देता है, खासकर पूर्वी भारत में ऐसा है। यह इसे देश के लिए एक बहुत कीमती प्राकृतिक संपत्ति बनाता है। भारत में जूट उगाने वाले प्रमुख राज्य भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश का स्थान है। ये दोनों देश मिलकर दुनिया के 90% से ज्यादा जूट का उत्पादन करते हैं। गंगा डेल्टा के नमी वाले और उपजाऊ नदी घाटियों में जूट की खेती के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कुल उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा पैदा करता है। यहां जूट उगाने वाले प्रमुख जिलों में मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना और कूचबिहार शामिल हैं। राज्य में हुगली औद्योगिक क्षेत्र भी है, जहां भारत की ज्यादातर जूट मिलें हैं। यहां की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु पश्चिम बंगाल को अच्छी क्वालिटी का जूट उगाने के लिए सबसे अच्छी जगह बनाती है।