Bihar Police SI Deadline 2025: 26 अक्टूबर अंतिम तिथि से पहले बिहार पुलिस SI पद पर, Direct Link से करें Apply

Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस एसआई भर्ती के 1799 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 अक्टूबर तक आवेदन पूरा कर सकते हैं।

Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से एसआई के 1799 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 अक्टूबर से पहले आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 सितंबर, 2025 से शुरू की गई थी, जो कि अब समाप्त होने जा रही है। उम्मीदवारों का चयन प्री और मेन्स परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आगे लेख पढ़ें। 

Bihar Police SI Vacancy 2025 Online Apply Date: शैक्षणिक योग्यता

बिहार पुलिस एसआई भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 1 अगस्त, 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

Bihar Police SI Vacancy 2025 in Hindi : महत्वपूर्ण विवरण 

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। जिसके बाद फिजिकल टेस्ट शामिल है। उम्मीदवार भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC)

पद का नाम 

एसआई भर्ती 

पदों की संख्या 

1799

आवेदन तिथि 

26 सितंबर से 26 अक्टूबर, 2025

आयु सीमा 

20 से 37 वर्ष (श्रेणी के अनुसार छूट)

शैक्षणिक योग्यता 

ग्रेजुएट 

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • पीईटी, पीएसटी

ऑफिशियल वेबसाइट 

bpssc.bihar.gov.in

Bihar Police SI Vacancy 2025: शारीरिक परीक्षण 

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा सहित फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को सभी मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। जिसमें परीक्षा से लेकर शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक परीक्षण शामिल है। नीचे टेबल में शारीरिक दक्षता दी गई है:

गतिविधियां

पुरुष

महिला

सामान्य / ओबीसी

अन्य

सामान्य / ओबीसी

अन्य

ऊंचाई

165 CMS

160 CMS

155 CMS

155 CMS

छाती

81-86 CMS

79-84 CMS

लागू नहीं

लागू नहीं

दौड़ना

6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किमी

 

6 मिनट में 1 किमी

 

उछाल

4 फीट

3 फीट

लंबी छलांग

12 फीट

9 फीट

गोला फेक

16 फीट में 16 पाउंड.

10 फीट तक 12 पाउंड.

Bihar Police SI Vacancy 2025: आवेदन लिंक 

संंबंधित भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। लेकिन, जिन उम्मीदवारों ने दिनांक 1 अगस्त 2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पूरी कर ली है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक नीचे टेबल में दिया गया है:

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2025

डायरेक्ट लिंक 

Bihar Police SI Vacancy 2025: ऑनलाइन आवेदन करें

बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवार 26 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन आसानी से पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2025 पर जाएं। 

स्टेप 3 आवेदन पत्र भरें। 

स्टेप 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। 

स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें। 

स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

