IB ACIO II Tech Recruitment 2025: 258 ACIO ग्रेड 2 टेक पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी

Intelligence Bureau Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) टेक के पद के लिए 258 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया है। ये पद कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन जैसे अलग-अलग विषयों के लिए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन pdf 25 अक्टूबर, 2025 को जारी होने की उम्मीद है।
IB ACIO टेक भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिस एक रोजगार समाचार पत्र में जारी किया गया है। इसमें कैटेगरी और स्ट्रीम के अनुसार पदों की अनुमानित संख्या, वेतनमान और जरूरी शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी दी गई है। IB ACIO टेक भर्ती 2025 के बारे में जानने के लिए इस लेख को आगे पढ़ें।
इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिस जारी
IB ने गृह मंत्रालय में ACIO-II/Tech की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। इसमें पात्रता मानदंड, पदों का बंटवारा, सैलरी आदि की जानकारी दी गई है। आधिकारिक नोटिफिकेशन pdf की पूरी जानकारी 25 अक्टूबर, 2025 को जारी होने की उम्मीद है। टेक पदों के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिस डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें:
|
आईबी एसीआईओ टेक भर्ती 2025
इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती 2025: महत्वपूर्ण विवरण
IB ACIO भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिस 258 पदों के लिए जारी किया गया है। योग्य Candidates को घोषित पदों के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। IB एग्जीक्यूटिव भर्ती 2025 की खास बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
संचालन प्राधिकरण
|
गृह मंत्रालय (एमएचए)
|
पोस्ट नाम
|
सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी (एसीआईओ-II/टेक)
|
रिक्तियां
|
258 (अपेक्षित)
|
आवेदन मोड
|
ऑनलाइन
|
चयन प्रक्रिया
|
कौशल परीक्षण
साक्षात्कार
|
वेतन
|
44,900 रुपये – 1,42,400 रुपये (स्तर-7 वेतन मैट्रिक्स)
|
आधिकारिक वेबसाइट
IB ACIO भर्ती 2025 नोटिफिकेशन और जरूरी तारीखें
टेक पोस्ट के लिए आधिकारिक IB ACIO 2025 नोटिफिकेशन का शॉर्ट नोटिस 25 अक्टूबर-31 अक्टूबर, 2025 के रोजगार समाचार पत्र में जारी किया गया था। विस्तृत नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर, 2025 को जारी होने की उम्मीद है। IB ACIO भर्ती 2025 की जरूरी तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
आयोजन
|
तारीख
|
अधिसूचना जारी
|
25 अक्टूबर, 2025
|
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ
|
25 अक्टूबर, 2025
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
11 नवंबर, 2025
|
परीक्षा तिथि (संभावित)
|
जल्द
IB ACIO 2025 पात्रता मानदंड
इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO-II/Tech पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक Candidates को सभी जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। नीचे दी गई जानकारी देखें।
शैक्षणिक योग्यता
Candidates के पास GATE 2023 या 2024 या 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन (GATE कोड: EC) या कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (GATE कोड: CS) में क्वालिफाइंग कट-ऑफ मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही:
i. किसी सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/कॉलेज/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में B.E या B.Tech की डिग्री हो।
या
ii. किसी सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/कॉलेज/संस्थान से साइंस में मास्टर डिग्री (इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन) हो; या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री हो।
आयु सीमा (16/11/2025 तक)
न्यूनतम आयु: 18 साल
अधिकतम आयु: 27 साल
IB ACIO 2025 पदों का विवरण
IB ACIO शॉर्ट नोटिस 2025 को 258 पदों के लिए जारी किया गया है। पदों के बंटवारे के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
स्ट्रीम
|
उर
|
ईडब्ल्यूएस
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
कुल
|
कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी
|
40
|
7
|
24
|
13
|
6
|
90
|
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार
|
74
|
14
|
44
|
24
|
12
|
168
|
कुल
|
114
|
21
|
68
|
37
|
18
|
258
IB ACIO 2025 आवेदन प्रक्रिया और फीस
इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल होने के इच्छुक Candidates को आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स देखें:
आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर, IB ACIO Tech 2025 एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें।
जरूरी जानकारी भरें और संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
आवेदन फीस का भुगतान करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। कैटेगरी के अनुसार आवेदन फीस नीचे टेबल में दी गई है।
|
वर्ग
|
परीक्षा शुल्क
|
सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस
|
100 रुपये
|
एससी/एसटी/महिला/भूतपूर्व सैनिक
|
निशुल्क
