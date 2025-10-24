CTET Exam Date 2025 OUT: सीटीईटी परीक्षा तिथि ctet.nic.in पर जारी, यहां देखें आधिकारिक नोटिस PDF

CTET Exam Date 2025 OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 8 फरवरी, 2026 को देश भर के 132 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी।उम्मीदवार सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आधिकारिक सूचना और परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी देख सकते हैं। सूचना पीडीएफ में परीक्षा समय, शहर और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों का विवरण दिया गया है।

भारत में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सीटीईटी परीक्षा अनिवार्य है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचना को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें।

CTET Exam Date 2026 Official Notice

सीटीईटी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के स्कूलों और अन्य सरकारी संस्थानों में शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करना है। यह परीक्षा दो पेपरों में आयोजित की जाती है: कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर 1 और कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर 2। प्रत्येक पेपर में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, और गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है। इस वर्ष अगली परीक्षा 8 फरवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी, जैसे तिथियां, पाठ्यक्रम, पात्रता और शुल्क, आधिकारिक सीटीईटी वेबसाइट ctet.nic.in पर 25 अक्टूबर, 2025 को जारी एक नोटिस में उपलब्ध होगी।