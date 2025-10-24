Current Affairs Quiz 24 अक्टूबर 2025: FIDE विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जायेगा?

Current Affairs Quiz 24 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025, FIDE विश्व कप 2025 से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ MoU किया है? A. भारतीय स्टेट बैंक B. एचडीएफसी बैंक C. कोटक महिंद्रा बैंक D. आईसीआईसीआई बैंक 1. C. कोटक महिंद्रा बैंक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने भारत में स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय समर्थन को बढ़ाने के उद्देश्य से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। 2. FIDE विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जायेगा? A. दिल्ली B. मुंबई

C. गोवा D. चेन्नई 2. C. गोवा FIDE विश्व कप 2025 का आधिकारिक लोगो और एंथम लांच कर दिया गया है. इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में किया जायेगा. यह भारतीय शतरंज के लिए एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 82 देशों के 206 खिलाड़ी भाग लेंगे, जो नॉकआउट प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 3. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQUM) के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? A. अमिताभ चौधरी B. तरुण कुमार पिथोड़े C. राजीव कुमार D. अनिल शर्मा 3. B. तरुण कुमार पिथोड़े भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2009 बैच के मध्य प्रदेश कैडर अधिकारी, तरुण कुमार पिथोड़े, ने आज से एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQUM) के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। 4. आसियान समिट 2025 कहां आयोजित किया जाएगा?