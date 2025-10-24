TNPSC Group 4 Result 2025
Focus
Quick Links

Current Affairs Quiz 24 अक्टूबर 2025: FIDE विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जायेगा?

By Bagesh Yadav
Oct 24, 2025, 16:01 IST

Current Affairs Quiz 24 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025, FIDE विश्व कप 2025 से जुड़े सवाल शामिल हैं.

Add as a preferred source on Google
Join us

Current Affairs Quiz 24 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025, FIDE विश्व कप 2025 से जुड़े सवाल शामिल हैं. 

1. DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ MoU किया है?

A. भारतीय स्टेट बैंक

B. एचडीएफसी बैंक

C. कोटक महिंद्रा बैंक

D. आईसीआईसीआई बैंक

1. C. कोटक महिंद्रा बैंक 

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने भारत में स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय समर्थन को बढ़ाने के उद्देश्य से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। 

2. FIDE विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जायेगा? 

A. दिल्ली

B. मुंबई

C. गोवा

D. चेन्नई

2. C. गोवा

FIDE विश्व कप 2025 का आधिकारिक लोगो और एंथम लांच कर दिया गया है. इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में किया जायेगा. यह भारतीय शतरंज के लिए एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 82 देशों के 206 खिलाड़ी भाग लेंगे, जो नॉकआउट प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 

3. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQUM) के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? 

A. अमिताभ चौधरी

B. तरुण कुमार पिथोड़े

C. राजीव कुमार

D. अनिल शर्मा

3. B. तरुण कुमार पिथोड़े

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2009 बैच के मध्य प्रदेश कैडर अधिकारी, तरुण कुमार पिथोड़े, ने आज से एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQUM) के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। 

4. आसियान समिट 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? 

A. मलेशिया 

B. वियतनाम

C. नेपाल

D. सिंगापुर

4. A. मलेशिया 

आसियान समिट 2025 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। मलेशिया इस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समिट की मेजबानी कर रहा है, जिसमें सभी आसियान सदस्य देशों के नेता और प्रमुख वैश्विक साझेदार शामिल होंगे, जिससे यह मलेशिया के इतिहास में सबसे बड़े कूटनीतिक समागमों में से एक बन जाएगा। समिट में व्यापार, सुरक्षा और भू-राजनीतिक चुनौतियों सहित प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 

5. संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 

A. 21 अक्टूबर 

B. 22 अक्टूबर 

C. 24 अक्टूबर 

D. 26 अक्टूबर 

5. C. 24 अक्टूबर 

संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025, 24 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को मनाया जाएगा। यह दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने के साथ संगठन की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 की थीम है "शांति, एकता और वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देना" (Promoting Peace, Unity, and Global Partnerships), जो यूएन चार्टर के मूल सिद्धांतों और संगठन के 2030 सतत विकास लक्ष्यों सहित निरंतर एजेंडा को दोहराती है।  

Ladki Bahin Yojana eKYC: लाभ जारी रखने के लिए ऐसे करें ई-केवाईसी, कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी, देखें यहाँ

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेन्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम दैनिक, साप्ताहिक और मासिक करेंट अफेयर्स और अपडेटेड जीके हिंदी में यहां देख और पढ़ सकते है! जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें!

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप

AndroidIOS

Trending

Popular Searches

Latest Education News