Weekly Current Affairs Quiz Hindi: 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025

By Bagesh Yadav
Oct 26, 2025, 12:27 IST

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025, FIDE विश्व कप 2025, जापान की पहली महिला PM आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है.

1. भारत को हाल ही में किस संगठन के COP10 के ब्यूरो का उप-अध्यक्ष (Vice-Chairperson) दोबारा चुना गया है?

A) अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)

B) अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट

C) वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (WADA)

D) संयुक्त राष्ट्र खेल आयोग

1. B) अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट

भारत को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट (COP10) के ब्यूरो का उप-अध्यक्ष (Vice-Chairperson) दोबारा चुना गया है, जिससे यह उसके विश्वस्तरीय प्रतिबद्धता को दोबारा पुष्ट करता है कि वह साफ-सुथरे खेल और नैतिक एथलेटिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। COP10 का 10वां सत्र 20–22 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में आयोजित किया गया।

2. हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं?

A) युरिको कोइके

B) साने ताकाइची

C) सेइको नोडा

D) युको ओबुची

2. B) साने ताकाइची

जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची (Sanae Takaichi) बनी हैं, जिन्होंने 21 अक्टूबर 2025 को पदभार ग्रहण किया। वे जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। 64 वर्षीय साने ताकाइची एक अनुभवी राजनेता और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की नेता हैं। वे नारा प्री फेक्चर की रहने वाली हैं और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी सहयोगी (प्रोटेजे) के रूप में जानी जाती हैं।

3. भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है?

A) आर्यभट्ट रिसर्च फैलोशिप

B) न्यूटन यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम

C) रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम

D) सर सी.वी. रमन इनोवेशन स्कीम

3. C) रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने संयुक्त रूप से “रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम” की शुरुआत की है। यह एक नया वैज्ञानिक विनिमय फेलोशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में युवा भारतीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय शोधकर्ता लंदन इंस्टिट्यूट फॉर मैथमैटिकल साइंसेज (LIMS) के अग्रणी ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ सहयोग कर सकेंगे।

4. कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं?
 A) सेंटर फॉर क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी
 B) सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी
 C) सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च
 D) सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

4. B) सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटी मद्रास) ने आईआईटी मद्रास परिसर में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत के निम्न-कार्बन, सतत ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण को गति प्रदान करना है।

5. जापान-भारत समुद्री अभ्यास (JAIMEX–25) में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ?

A) आईएनएस विक्रांत

B) आईएनएस सह्याद्री

C) आईएनएस कोलकाता

D) आईएनएस अरिहंत

5. B) आईएनएस सह्याद्री

जापान-भारत समुद्री अभ्यास (JAIMEX–25) 16 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच जापान के क्युशू के पश्चिमी तट के पास आयोजित किया गया। यह अभ्यास भारत–जापान के बढ़ते हुए रणनीतिक और रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के उन्नत प्लेटफॉर्म शामिल थे। भारतीय नौसेना की ओर से INS सह्याद्री (INS Sahyadri), जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित शिवालिक-क्लास गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, ने भाग लिया। इसे कैप्टन राजत कुमार कमांड कर रहे थे।

6. DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ MoU किया है?

A. भारतीय स्टेट बैंक

B. एचडीएफसी बैंक

C. कोटक महिंद्रा बैंक

D. आईसीआईसीआई बैंक

6. C. कोटक महिंद्रा बैंक 

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने भारत में स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय समर्थन को बढ़ाने के उद्देश्य से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। 

7. FIDE विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जायेगा? 

A. दिल्ली

B. मुंबई

C. गोवा

D. चेन्नई

7. C. गोवा

FIDE विश्व कप 2025 का आधिकारिक लोगो और एंथम लांच कर दिया गया है. इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में किया जायेगा. यह भारतीय शतरंज के लिए एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 82 देशों के 206 खिलाड़ी भाग लेंगे, जो नॉकआउट प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 

8. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQUM) के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? 

A. अमिताभ चौधरी

B. तरुण कुमार पिथोड़े

C. राजीव कुमार

D. अनिल शर्मा

8. B. तरुण कुमार पिथोड़े

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2009 बैच के मध्य प्रदेश कैडर अधिकारी, तरुण कुमार पिथोड़े, ने आज से एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQUM) के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। 

9. आशियन समिट 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? 

A. मलेशिया 

B. वियतनाम

C. नेपाल

D. सिंगापुर

9. A. मलेशिया 

आसियान समिट 2025 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। मलेशिया इस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समिट की मेजबानी कर रहा है, जिसमें सभी आसियान सदस्य देशों के नेता और प्रमुख वैश्विक साझेदार शामिल होंगे, जिससे यह मलेशिया के इतिहास में सबसे बड़े कूटनीतिक समागमों में से एक बन जाएगा। समिट में व्यापार, सुरक्षा और भू-राजनीतिक चुनौतियों सहित प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 

10. संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 

A. 21 अक्टूबर 

B. 22 अक्टूबर 

C. 24 अक्टूबर 

D. 26 अक्टूबर 

10. C. 24 अक्टूबर 

संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025, 24 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को मनाया जाएगा। यह दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने के साथ संगठन की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 की थीम है "शांति, एकता और वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देना" (Promoting Peace, Unity, and Global Partnerships), जो यूएन चार्टर के मूल सिद्धांतों और संगठन के 2030 सतत विकास लक्ष्यों सहित निरंतर एजेंडा को दोहराती है।

