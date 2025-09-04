NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
UPSC NDA CDS 2 Admit Card 2025 Link: यूपीएससी एनडीए सीडीएस 2 एडमिट कार्ड, यहां upsconline.nic.in Direct Link से करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Sep 4, 2025, 17:56 IST

UPSC NDA Admit Card: यूपीएससी की ओर से एनडीए सीडीएस 2 भर्ती 2025 परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर को दो शिफ्ट में किया जाना है। उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड का इंतजार खत्म हो चुका है। नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना एडमिट कार्ड सिंपल स्टेप से डाउनलोड करें। 

UPSC NDA Admit Card 2025
UPSC NDA Admit Card 2025

UPSC NDA Admit Card 2025: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ओर से NDA सीडीएस 2 एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 14 सितंबर की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.inपर जाकर अपना एडमिट डाउनलोड कर सकते हैं। 

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर की आवश्यकता होगी। जिसके बाद वह सीडीएस 2 हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 

UPSC NDA Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक 

NDA सीडीएस 2 एडमिट कार्ड 2025 उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर की दर्ज करना होगा। जिसके बाद आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं:

UPSC NDA Admit Card 2025

यहां क्लिक करें

UPSC NDA Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवार एडमिट/हॉल टिकट और परीक्षा से जुड़ा विवरण नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से देख सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) 

परीक्षा 

NDA सीडीएस 2

पदों की संख्या 

453

परीक्षा तिथि 

14 सितंबर 2025

एडमिट कार्ड तिथि 

4 सितंबर 2025

ऑफिशियल वेबसाइट 

upsc.gov.in

UPSC NDA Admit Card 2025: ऑनलाइन एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

 स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

 स्टेप 2 होम पेज पर, “Admit Cards (E-Admit Card for Various Examinations)”  पर जाएं।

 स्टेप 3 Combined Defence Services Examination (II) 2025 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें। 

 स्टेप 4  "हाँ" या "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।

 स्टेप 5 अब Date of Birth और कैप्चा कोड दर्ज करें। 

 स्टेप 6 “Submit” बटन पर क्लिक करें। 

स्टेप 7 UPSC CDS II Admit Card 2025 अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 8 अब उसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट करना ना भूलें। 



