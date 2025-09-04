UPSC NDA CDS 2 Admit Card 2025 Link: यूपीएससी एनडीए सीडीएस 2 एडमिट कार्ड, यहां upsconline.nic.in Direct Link से करें डाउनलोड

UPSC NDA Admit Card 2025: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ओर से NDA सीडीएस 2 एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 14 सितंबर की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.inपर जाकर अपना एडमिट डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर की आवश्यकता होगी। जिसके बाद वह सीडीएस 2 हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSC NDA Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक

NDA सीडीएस 2 एडमिट कार्ड 2025 उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर की दर्ज करना होगा। जिसके बाद आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं:

UPSC NDA Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवार एडमिट/हॉल टिकट और परीक्षा से जुड़ा विवरण नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से देख सकते हैं: