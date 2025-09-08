UP Police SI Recruitment 2025: यूपी पुलिस एसआई के 4543 पद पर भर्ती, अंतिम तिथि से पहले यहां uppbpb.gov.in करें अप्लाई

UP Police SI Recruitment 2025 last date: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4543 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 11 सितंबर 2025 अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।

संंबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त, 2025 से मांगे गए थे। उम्मीदवार जिनकी 1 जुलाई 2025 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष है, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे लेख में दिए गए स्टेप देखें।

UP Police SI Recruitment 2025: डायरेक्ट लिंक

संबंधित भर्ती के लिए सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर सहित कुल 4543 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसकी अंतिम तिथि 11 सितंबर, 2025 तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: