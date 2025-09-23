Current Affairs Quiz 23 सितंबर 2025: किस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने वनडे से संन्यास वापस ले लिया?

Current Affairs Quiz In Hindi 23 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में इंटरपोल एशियन कमेटी का नया सदस्य से जुड़े सवाल शामिल हैं.
1. वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स (CGCA) का पदभार किसने संभाला?
A) सुमिता गुप्ता
B) वंदना गुप्ता
C) अंजली शर्मा
D) नीलिमा रॉय
1. B) वंदना गुप्ता
वंदना गुप्ता, 1990 बैच की IP&TAFS अधिकारी, ने 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स (CGCA) का पदभार नई दिल्ली में संभाला। यह उनकी सिविल सेवाओं में एपेक्स ग्रेड पदोन्नति के बाद हुआ है। CGCA दूरसंचार और संचार क्षेत्र से जुड़े वित्तीय मामलों की देखरेख करने वाला एक अहम पद है।
2. वर्ल्ड फूड इंडिया (WFI) 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे?
A) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
B) केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री
C) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
D) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
2. C) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
विश्व खाद्य भारत (World Food India) 2025 का चौथा संस्करण 25 से 28 सितम्बर 2025 तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में 21 देशों, 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, 10 केंद्रीय मंत्रालयों और 5 सरकारी संगठनों की भागीदारी होगी। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन 25 सितम्बर को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
3. ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट (GFRS) 2025 का लोगो किसने जारी किया?
A) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
B) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा
C) FSSAI के अध्यक्ष
D) केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री
3. B) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा
ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट (GFRS) 2025 का आयोजन 26–27 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होगा। इसे FSSAI द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के साथ समानांतर रूप से आयोजित होगा। समिट का लोगो और ब्रोशर आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा ने निर्माण भवन में जारी किया।
4. क्विंटन डि कॉक ने किस फॉर्मेट से संन्यास वापस लिया है?
A) टेस्ट क्रिकेट
B) वनडे
C) टी20 लीग क्रिकेट
D) फर्स्ट क्लास क्रिकेट
4. B) वनडे
दक्षिण अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डि कॉक ने आधिकारिक रूप से अपना वनडे (ODI) संन्यास वापस ले लिया है। वे अब अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले पाकिस्तान दौरे पर दक्षिण अफ्रीका की वनडे और टी20I टीम का हिस्सा होंगे। यह उनकी एक साल से अधिक समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी होगी, पिछली बार वे 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेले थे।
5. हाल ही में भारत को किस समिति का सदस्य चुना गया?
A) यूएन सुरक्षा परिषद
B) इंटरपोल एशियन कमेटी
C) आसियान क्षेत्रीय मंच
D) इनमें से कोई नहीं
B) इंटरपोल एशियन कमेटी
भारत को 19 सितम्बर 2025 को सिंगापुर में आयोजित 25वीं इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरपोल एशियन कमेटी का सदस्य चुना गया। यह भारत के लिए एक रणनीतिक उपलब्धि है, जिससे उसकी भूमिका अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग में और मज़बूत होगी। यह समिति कॉन्फ्रेंस को दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण सलाहकार इकाई मानी जाती है।
