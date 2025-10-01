RRB ALP Result 2025 OUT!
प्रधानमंत्री के पास कैसे भेज सकते हैं अपनी शिकायत और सुझाव, ये है नंबर और पता

By Bagesh Yadav
Oct 1, 2025, 14:45 IST

भारत के नागरिक अपनी शिकायत सीधे प्रधानमंत्री तक पहुँचा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में pmindia.gov.in से CPGRAMS पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते है या अपने सुझाव साझा कर सकते है। ऑफलाइन में डाक, फैक्स या PMO डाक काउंटर पर शिकायत जमा की जा सकती है। पंजीकरण संख्या से शिकायत या सुझाव की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।

भारत के नागरिक अपनी शिकायत या सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक पहुँचा सकते हैं, आप यहाँ इसकी पूरी प्रक्रिया देख सकते है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हर नागरिक को अपनी बात सीधे प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का अधिकार है। अक्सर लोगों को सरकारी कार्यों में देरी, योजनाओं का लाभ न मिलने या दफ्तरों के चक्कर लगाने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायतें समय पर सुनी नहीं जातीं, जिससे नागरिक निराश हो जाते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति सीधे प्रधानमंत्री के पास अपनी शिकायत या सुझाव भेज सकता है और समाधान की उम्मीद कर सकता है।

यहाँ हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री तक शिकायत पहुँचाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। यह व्यवस्था लोकतंत्र की उस भावना को और मजबूत करती है, जहाँ जनता और सरकार के बीच विश्वास और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

PM तक कैसे पहुंचाए अपनी बात:

प्रधानमंत्री तक अपनी शिकायत या सुझाव सीधे तौर पर पहुँचाने के कई तरीके है. इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई गई है। यह व्यवस्था डिजिटल पोर्टल और समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली पर आधारित है, जिससे हर भारतीय को अपनी समस्या के समाधान के लिए सबसे ऊँचे पद तक पहुँचने का अवसर मिलता है। 

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  1. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की आधिकारिक वेबसाइट www.pmindia.gov.in पर जाएं।

  2. "Interact with Hon’ble Prime Minister" विकल्प चुनें और "Write to the Prime Minister" पर क्लिक करें।

  3. इसके बाद आप CPGRAMS (Centralised Public Grievance Redress And Monitoring System) पोर्टल पर पहुँच जाएंगे।

  4. यहाँ अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण भरकर रजिस्टर करें।

  5. शिकायत फॉर्म में पूरी डिटेल्स भरें, ज़रूरत हो तो दस्तावेज़ अपलोड करें और ऑनलाइन सबमिट करें।

  6. सफलतापूर्वक सबमिट होने पर आपको एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या (Unique Registration Number) मिलेगी, जिसकी मदद से आप PG Portal पर जाकर अपनी शिकायत की स्थिति/स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। 

ऑफलाइन शिकायत कैसे दर्ज कराये: 

  • डाक द्वारा: अपनी लिखित शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110011 पर भेज सकते हैं।

  • हैंड-डिलीवरी द्वारा: साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली स्थित PMO डाक काउंटर पर सीधे जमा कर सकते हैं।

  • फैक्स द्वारा: फैक्स नंबर 011-23016857 पर अपनी शिकायत भेजी जा सकती है।

  • ध्यान दें: शिकायत दर्ज करने के लिए कोई आधिकारिक ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ईमेल से भेजी गई शिकायतें स्वीकार नहीं की जातीं। डिजिटल सबमिशन के लिए केवल पोर्टल का उपयोग अनिवार्य है।

शिकायत की ट्रैकिंग और समाधान 

  • शिकायत दर्ज होते ही उसे SMS/Email के माध्यम से स्वीकार कर लिया जाता है और संबंधित मंत्रालय या विभाग को CPGRAMS पोर्टल के जरिए भेजा जाता है।

  • शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन पंजीकरण संख्या से ट्रैक किया जा सकता है।

  • नागरिक टेलीफोन नंबर 011-23386447 पर कार्यालय समय में कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं।

क्या है दिशा-निर्देश और प्रक्रिया

  • PMO केवल कार्रवाई योग्य (Actionable) शिकायतों को संबंधित प्राधिकरणों तक भेजता है, जबकि गैर-कार्रवाई योग्य (Non-actionable) शिकायतें फाइल कर दी जाती हैं।

  • शिकायतों के निपटान का समय और दिशा-निर्देश प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तय मानकों के अनुसार होते हैं।

  • हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत उत्तर शिकायत की प्रकृति और तात्कालिकता पर निर्भर करता है।

यह सुव्यवस्थित प्रक्रिया हर भारतीय नागरिक को यह विश्वास दिलाती है कि उनकी आवाज़ लोकतंत्र के सर्वोच्च पद तक पहुँच सकती है और उसका समाधान निर्धारित सरकारी तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

बिहार फाइनल वोटर लिस्ट voters.eci.gov.in पर जारी, नाम से डाउनलोड करें अपनी नई Voter ID

