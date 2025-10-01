प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफ़ा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह संशोधन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा और इसका लाभ लगभग 1.16 करोड़ लोगों को मिलेगा। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी दशहरा और दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब में अतिरिक्त पैसा डालेगी।
कितना बढ़ा महंगाई भत्ता?
नए फैसले के तहत महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यह वृद्धि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के एरियर के साथ अक्टूबर की सैलरी में दी जाएगी।
किसे होगा फायदा?
-
कर्मचारी: लगभग 49.19 लाख
-
पेंशनभोगी: लगभग 68.72 लाख
-
कुल लाभार्थी: करीब 1.16 करोड़
इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना ₹10,083.96 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
#Cabinet ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तीन प्रतिशत अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत मंजूरी दी— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 1, 2025
यह मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 55 प्रतिशत की दर में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि है, जिससे मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत… pic.twitter.com/KGLIVvbvvn
जेब में कितना आएगा अतिरिक्त पैसा?
-
बेसिक पे ₹30,000 होने पर – ₹900 प्रति माह की बढ़ोतरी
-
बेसिक पे ₹40,000 होने पर – ₹1,200 प्रति माह की बढ़ोतरी
तीन महीने के एरियर के रूप में कर्मचारियों को ₹2,700 से ₹3,600 तक अतिरिक्त रकम मिलेगी, जो त्योहारी खरीदारी के लिए बोनस की तरह होगी।
साल में दो बार क्यों होता है संशोधन?
DA और DR की समीक्षा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में की जाती है। यह महंगाई दर से जुड़े CPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) पर आधारित होता है। हालांकि कई बार घोषणा देर से होती है और एरियर से इसकी भरपाई की जाती है।
7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बढ़ोतरी
यह 3% वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन माना जा रहा है। जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन ढांचे में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे।
