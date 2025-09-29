Current Affairs One Liners 29 Sep 2025: RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया?

Current Affairs One Liners 29 Sep 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में एशिया कप 2025, फीफा विश्व कप 2026 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया- शिरीष चंद्र मुर्मू

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया- नई दिल्ली

एशिया कप 2025 का टाइटल किस टीम ने जीता- भारत

फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर का अनावरण किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जायेगा- US, कनाडा और मेक्सिको

कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हुआ, यह किस राज्य में स्थिओत है- हिमाचल प्रदेश

एशिया कप 2025 में एमवीपी (MVP) का अवार्ड किसने जीता- कुलदीप यादव

एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस भारतीय ने जीता- अभिषेक शर्मा