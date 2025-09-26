PM Kisan 21st Installment Date: इन 3 राज्यों में पहुँचे ₹2000, बाकी किसानों का इंतज़ार कब होगा खत्म? ऐसे करें स्टेटस चेक

PM Kisan 21 Kist Kab Aayegi: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आज वर्चुअल समारोह के माध्यम से पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। इसके तहत देशभर के योग्य किसान परिवारों के बैंक खातों में ₹2,000 सीधे डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए गए। सरकार ने कुल ₹20,500 करोड़ से अधिक राशि 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को दी है। यह किस्त खासकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों को प्राथमिकता देते हुए जारी की गई है, जहां हाल की बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। आपदा प्रभावित किसानों को विशेष प्राथमिकता राज्य सरकारों से मिले इनपुट के आधार पर बारिश और बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों को चयन में प्राथमिकता दी गई। यह सहायता रबी की बुवाई और त्योहारों के समय किसानों को राहत पहुंचाने के साथ-साथ फसल नुकसान, मिट्टी कटाव और ढांचागत क्षति से उबरने में मदद करेगी। राज्य लाभार्थियों की संख्या ट्रांसफर की गई राशि (₹ करोड़ में) योजना शुरू होने से अब तक कुल ट्रांसफर राशि (₹ करोड़ में) हिमाचल प्रदेश 8,01,045 160.21 3,631 पंजाब 11,09,895 221.98 6,553 उत्तराखंड 7,89,128 157.83 3,442

पीएम किसान लाभार्थी स्टेटस चेक- आसान स्टेप्स वेबसाइट खोलें: pmkisan.gov.in

पर जाएं। ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें। आधार, खाता या मोबाइल नंबर दर्ज करें। ‘Get Data’ बटन दबाएं। स्क्रीन पर अपनी किस्त की स्थिति देखें – पिछली किस्त और 21वीं किस्त आई है या नहीं। बेनिफिशियरी स्टेटस-Know Your Status PM Kisan ₹3.75 लाख करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर साल 2019 से शुरू हुई पीएम-किसान योजना के तहत अब तक किसानों को ₹6,000 सालाना (3 किस्तों में) दिया जाता है। कुल ₹3.75 लाख करोड़ से अधिक राशि अब तक किसानों तक पहुँच चुकी है। इस राशि का उपयोग किसान बीज, उर्वरक, मशीनरी मरम्मत, पशुपालन और अन्य कृषि कार्यों में कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण बाजार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर निगरानी करती रहेगी और भविष्य की ज़रूरतों पर तुरंत कदम उठाएगी।