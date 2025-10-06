Current Affairs One Liners 06 Oct 2025: इस साल चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया?

Current Affairs One Liners 06 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में नोबेल पुरस्कार 2025, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 से किन्हें संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया- मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन सकागुची

चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किस खोज के लिए दिया गया- प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित उनकी अग्रणी खोजों के लिए

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जायेगा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्यूआर कोड साइन बोर्ड लगाने की घोषणा की है- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)

बिहार में पटना मेट्रो का उद्घाटन किसने किया- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार