IFSCA ग्रेड A एडमिट कार्ड 2025 ifsca.gov.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें हॉल टिकट

IFSCA (इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए IFSCA ग्रेड A एडमिट कार्ड 2025 जारी किया है। असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए फेज I की परीक्षा 11 अक्टूबर, 2025 को देश भर में आयोजित की जानी है। जो Candidates फेज I राउंड में पास होंगे, उन्हें फेज II राउंड की परीक्षा देनी होगी, जो 15 नवंबर, 2025 को होनी है। जिन Candidates ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वे अपना IFSCA ग्रेड A एडमिट कार्ड 2025, IFSCA की आधिकारिक वेबसाइट www.ifsca.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए Candidates को अपनी लॉग-इन जानकारी का इस्तेमाल करना होगा। इसे 11 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले डाउनलोड किया जा सकता है। IFSCA ग्रेड A एडमिट कार्ड 2025 Download Link इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी परीक्षा हॉल में प्रवेश पाने के लिए Candidates के पास उनका IFSCA ग्रेड A एडमिट कार्ड होना जरूरी है। Candidates नीचे दिए गए लिंक से सीधे IFSCA ग्रेड A एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं-

IFSCA ग्रेड A एडमिट कार्ड 2025 लिंक IFSCA ग्रेड A एडमिट कार्ड 2025 असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए फेज I परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी द्वारा शुरू की गई इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में सभी जानकारी यहां पा सकते हैं। संस्था का नाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी पद का नाम असिस्टेंट मैनेजर परीक्षा की तारीख 11 अक्टूबर, 2025 आधिकारिक वेबसाइट https://www.ifsca.gov.in/ IFSCA ग्रेड A एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें? IFSCA ग्रेड A भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण यहां दिए गए हैं: 1. IFSCA की आधिकारिक वेबसाइट www.ifsca.gov.in पर जाएं। 2. साइड में दिए गए 'IFSCA ग्रेड A एडमिट कार्ड 2025' बटन पर क्लिक करें। 3. इससे आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको 'IFSCA ग्रेड A एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें' जैसा एक लिंक दिखाई देगा।