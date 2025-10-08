UGC NET December 2025: यूजीसी नेट के लिए Registration शुरू, ugcnet.nta.nic.in पर जाकर करें Apply

Breaking News

UGC NET December 2025 Application Form: यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सेशन का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस सेशन का आधिकारिक नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2025 से 7 नवंबर 2025 रात 11:50 बजे तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, इसलिए समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आवेदन में किसी तरह की गलती हो जाती है, तो उम्मीदवारों को उसे सुधारने का भी मौका मिलेगा। इसके लिए एप्लिकेशन करेक्शन विंडो 10 नवंबर से 12 नवंबर 2025 तक ओपन रहेगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। UGC NET December 2025 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

UGC NET दिसंबर 2025 के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर डिग्री या समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है। सामान्य/यूआर वर्ग के उम्मीदवारों को मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंक प्राप्त होने चाहिए।

जबकि ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 50% अंक होने चाहिए। JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आयु सीमा क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए, उम्मीदवारों को यूजीसी द्वारा निर्धारित आयु मानदंडों का पालन करना होगा (आमतौर पर अधिकतम 30 वर्ष, कुछ छूट श्रेणियों को छोड़कर)। चार वर्षीय Graduate डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए नई व्यवस्था

यूजीसी ने चार वर्षीय स्नातक डिग्री (FYUGP) धारकों के लिए भी नेट परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। ऐसे उम्मीदवार जो किसी चार-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम से पास हुए हैं और उन्होंने कुल मिलाकर कम से कम 75% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया है, वे भी नेट के लिए पात्र होंगे। UGC NET December 2025 Application Fees: ऑनलाइन परीक्षा शुल्क कितना है? यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। जनरल (सामान्य) कैटेगरी के उम्मीदवारों को ₹1,150 फीस देनी होगी।

जनरल-ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क ₹600 है।

एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैटेगरी के उम्मीदवारों को ₹325 फीस का भुगतान करना होगा। UGC NET December 2025 के लिए Online आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स को देखकर अपना यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

वहां LATEST NEWS सेक्शन में "Registration for UGC-NET DEC 2025 is LIVE!" लिंक पर क्लिक करें।

फिर "Registration for UGC-NET DEC 2025" लिंक पर क्लिक करें।

अब New Registration पर क्लिक करें और अपनी जरूरी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें। इससे आपको लॉगिन करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड मिल जाएगा।

लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।

सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें और जानकारी ध्यान से भरें।

फिर आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें।

फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें। यहां क्लिक करें:- NTA UGC NET December 2025 Apply Online Link यहां क्लिक करें;- NTA UGC NET December 2025 Notification PDF UGC-NET जून 2025 परीक्षा 85 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जून 2025 में 85 विषयों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में UGC-NET आयोजित करेगी।