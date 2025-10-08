CG Vyapam Ward Boy and Ward Aaya Admit Card 2025 OUT: डाउनलोड करें वार्ड ब्वॉय और वार्ड आया एडमिट कार्ड

Breaking News

CG Vyapam Ward Boy and Ward Aaya Admit Card 2025 OUT: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती की लिखित परीक्षा (HWBA25) 2025 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह लिखित परीक्षा 12 अक्टूबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक राज्य के 10 जिलों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा जांच के लिए कम से कम दो घंटे पहले पहुँचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएँगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैग, बेल्ट या किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को परीक्षा केंद्र में लाना सख्त मना है। एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन उपलब्ध है और डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में उम्मीदवार आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

सीजी व्यापम वार्ड ब्वॉय और Ward Aaya परीक्षा कब होगी? CG Ward Boy और Ward Aaya भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक चलेगी और इसे छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा केंद्र का सही लोकेशन जरूर देख लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। साथ ही, एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है। CG Vyapam Ward Boy and Ward Aaya Admit Card 2025 Link छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर सीजी व्यापम वार्ड बॉय और वार्ड आया एडमिट कार्ड 2025 का डाउनलोड लिंक सक्रिय कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

CG Vyapam Ward Boy and Ward Aaya Exam 2025 Link यहां क्लिक करें CG Vyapam Ward Boy and Ward Aaya Exam 2025 Notice PDF यहां क्लिक करें CG Vyapam Ward Boy and Ward Aaya Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना Ward Boy और Ward Aaya Admit Card 2025 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं: सबसे पहले छत्तीसगढ़ व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर उपलब्ध "Admit Card" ऑप्शन पर क्लिक करें।

फिर "Ward Boy and Ward Aaya Recruitment Test 2025" वाले लिंक पर क्लिक करें।

अपना पंजीकरण क्रमांक (Registration Number) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें।

जानकारी भरने के बाद "Submit" या "Download Admit Card" बटन पर क्लिक करें।

एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसका PDF सेव करें और भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंट निकाल लें।