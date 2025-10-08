RRB NTPC Admit Card 2025
DAVV Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्विद्यालय रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Oct 8, 2025, 11:49 IST

DAVV Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV), इंदौर ने विभिन्न यूजी और पीजी कोर्स के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर सहित अन्य डिटेल्स दर्ज करना होगा। 

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV), इंदौर Result 2025 चेक करें।
DAVV Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्विद्यालय (DAVV) के 2025 के सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट dauniv.ac.in पर जारी कर दिए गए हैं। छात्र अब सीधे वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर के माध्यम से विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों जैसे BBA, BA, B.Ed, M.Ed, MBA, B.Com, BCA आदि के परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

DAVV Result Download 2025 Link

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) परिणाम 2025 के डाउनलोड लिंक सक्रिय कर दिए गए हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों और सेमेस्टर के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट dauniv.ac.in पर जारी किए गए हैं। छात्र अपनी परीक्षा परिणाम देखने और डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक साइट पर जाकर अपना पाठ्यक्रम और सेमेस्टर चुनें, फिर रोल नंबर दर्ज करके मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं।

DAVV Result Direct Link 

यहां क्लिक करें

DAVV Result 2025: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मार्कशीट 2025 डाउनलोड कैसे करें?

छात्र नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। 

  • सबसे पहले आप DAVV की आधिकारिक वेबसाइट www.dauniv.ac.in पर जाएं।

  • फिर होम पेज पर ‘Result’ सेक्शन पर क्लिक करें।

  • उसके बाद DAVV M.Ed. और MBA results 2025 लिंक चुनें।

  • अब अपना सेशन, स्टेटस, परीक्षा का नाम और रोल नंबर डालकर लॉगिन करें।

  • आपका देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एमएड और एमबीए रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर दिख जाएगा।

  • इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।

DAVV Marksheet 2025 पर जरूर चेक करें ये डिटेल्स

  • छात्र का नाम

  • रोल नंबर

  • पाठ्यक्रम और सेमेस्टर

  • परीक्षा का नाम और वर्ष

  • प्राप्त अंक और कुल अंक

  • विषयवार अंक

  • ग्रेड या परिणाम स्थिति (पास/फेल)

  • कुल प्रतिशत या सीजीपीए

  • विश्वविद्यालय का स्टाम्प या आधिकारिक मुहर

  • रिजल्ट जारी करने की तारीख

Vijay Pratap Singh
Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

