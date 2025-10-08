DAVV Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्विद्यालय रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

DAVV Result 2025 OUT: देवी अहिल्या विश्विद्यालय (DAVV) के 2025 के सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट dauniv.ac.in पर जारी कर दिए गए हैं। छात्र अब सीधे वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर के माध्यम से विभिन्न स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों जैसे BBA, BA, B.Ed, M.Ed, MBA, B.Com, BCA आदि के परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

DAVV Result Download 2025 Link

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) परिणाम 2025 के डाउनलोड लिंक सक्रिय कर दिए गए हैं। छात्र अपनी परीक्षा परिणाम देखने और डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक साइट पर जाकर अपना पाठ्यक्रम और सेमेस्टर चुनें, फिर रोल नंबर दर्ज करके मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं।

