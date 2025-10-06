Viksit Bharat Buildathon 2025 Registration Link
Focus
Quick Links
Breaking News

UPSC CDS Result 2025 upsc.gov.in पर जल्द, डाउनलोड करें स्कोरकार्ड PDF

By Vijay Pratap Singh
Oct 6, 2025, 16:58 IST

UPSC CDS 2 Result 2025 के अक्टूबर 2025 के दूसरे हफ्ते में upsc.gov.in पर जारी होने की उम्मीद है। Result PDF में SSB इंटरव्यू के लिए चुने गए candidates के रोल नंबर होंगे।

Add as a preferred source on Google
Join us
UPSC CDS 2 Result 2025
UPSC CDS 2 Result 2025

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही UPSC CDS 2 Result 2025 जारी करने वाला है। यह Result अक्टूबर 2025 के दूसरे हफ्ते में UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी होने की उम्मीद है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), इंडियन नेवल एकेडमी (INA), एयर फोर्स एकेडमी (AFA) और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) में योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा (CDS II) 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी।

UPSC, CDS 2 Result को pdf फॉर्मेट में जारी करेगा। इसमें अगले चरण, यानी SSB इंटरव्यू के लिए चुने गए candidates के रोल नंबर होंगे। चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद UPSC, CDS 2 के कटऑफ अंक भी जारी करेगा।

UPSC CDS 2 Result 2025

CDS 2 Result 2025 जल्द ही UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की उम्मीद है। यह Result pdf फॉर्मेट में जारी किया जाएगा और इसमें चुने गए candidates के रोल नंबर और नाम होंगे। CDS 2 मेरिट लिस्ट 2025 में उन candidates के नाम होंगे, जिन्हें अगले चरण यानी SSB इंटरव्यू के लिए चुना गया है।

UPSC CDS 2 Result 2025 का ओवरव्यू

CDS 2 Result 2025 के अक्टूबर 2025 में UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में जारी होने की उम्मीद है। इसमें उन candidates के रोल नंबर होंगे जो अगले चरण, यानी SSB इंटरव्यू राउंड के लिए चुने गए हैं।

विवरण

जानकारी

परीक्षा का नाम

कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा (CDS) II 2025

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

परीक्षा की तारीख

14 सितंबर, 2025

Result की स्थिति

अक्टूबर 2025 में आने की उम्मीद

Result का फॉर्मेट

चुने गए candidates के रोल नंबर के साथ PDF

आधिकारिक वेबसाइट

upsc.gov.in, upsconline.nic.in

अगला चरण

SSB इंटरव्यू (स्टेज I और II)

कुल वैकेंसी

IMA, INA, AFA, OTA में कुल 453 पद

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News