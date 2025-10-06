UPSC CDS Result 2025 upsc.gov.in पर जल्द, डाउनलोड करें स्कोरकार्ड PDF

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही UPSC CDS 2 Result 2025 जारी करने वाला है। यह Result अक्टूबर 2025 के दूसरे हफ्ते में UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी होने की उम्मीद है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), इंडियन नेवल एकेडमी (INA), एयर फोर्स एकेडमी (AFA) और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) में योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा (CDS II) 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी।

UPSC, CDS 2 Result को pdf फॉर्मेट में जारी करेगा। इसमें अगले चरण, यानी SSB इंटरव्यू के लिए चुने गए candidates के रोल नंबर होंगे। चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद UPSC, CDS 2 के कटऑफ अंक भी जारी करेगा।

UPSC CDS 2 Result 2025

