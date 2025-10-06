UPSC CDS Result 2025 upsc.gov.in पर जल्द, डाउनलोड करें स्कोरकार्ड PDF

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जल्द ही UPSC CDS 2 Result 2025 जारी करने वाला है। यह Result अक्टूबर 2025 के दूसरे हफ्ते में UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी होने की उम्मीद है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), इंडियन नेवल एकेडमी (INA), एयर फोर्स एकेडमी (AFA) और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) में योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा (CDS II) 14 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी।
UPSC, CDS 2 Result को pdf फॉर्मेट में जारी करेगा। इसमें अगले चरण, यानी SSB इंटरव्यू के लिए चुने गए candidates के रोल नंबर होंगे। चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद UPSC, CDS 2 के कटऑफ अंक भी जारी करेगा।
UPSC CDS 2 Result 2025
CDS 2 Result 2025 जल्द ही UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की उम्मीद है। यह Result pdf फॉर्मेट में जारी किया जाएगा और इसमें चुने गए candidates के रोल नंबर और नाम होंगे। CDS 2 मेरिट लिस्ट 2025 में उन candidates के नाम होंगे, जिन्हें अगले चरण यानी SSB इंटरव्यू के लिए चुना गया है।
UPSC CDS 2 Result 2025 का ओवरव्यू
CDS 2 Result 2025 के अक्टूबर 2025 में UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में जारी होने की उम्मीद है। इसमें उन candidates के रोल नंबर होंगे जो अगले चरण, यानी SSB इंटरव्यू राउंड के लिए चुने गए हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा (CDS) II 2025
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
|
परीक्षा की तारीख
|
14 सितंबर, 2025
|
Result की स्थिति
|
अक्टूबर 2025 में आने की उम्मीद
|
Result का फॉर्मेट
|
चुने गए candidates के रोल नंबर के साथ PDF
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
upsc.gov.in, upsconline.nic.in
|
अगला चरण
|
SSB इंटरव्यू (स्टेज I और II)
|
कुल वैकेंसी
|
IMA, INA, AFA, OTA में कुल 453 पद
