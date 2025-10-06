Viksit Bharat Buildathon 2025 Registration Link
MP Police ASI and Subedar Syllabus 2025: एमपी पुलिस एएसआई और सूबेदार सिलेबस PDF डाउनलोड करें, परीक्षा पैटर्न देखें

By Priyanka Pal
Oct 6, 2025, 18:41 IST

MP Police ASI and Subedar Syllabus 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने एमपी पुलिस एएसआई और सूबेदार भर्ती 2025 के लिए विस्तृत सिलेबस और परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है। Candidates यहां से सिलेबस PDF डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा की प्रभावी तैयारी के लिए विषय-वार टॉपिक देख सकते हैं।

MP Police ASI and Subedar Syllabus 2025
MP Police ASI and Subedar Syllabus 2025

MP Police ASI and Subedar Syllabus 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूबेदार और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए 500 भर्तियों की सूचना जारी की है। लिखित परीक्षा 10 दिसंबर से होगी। परीक्षा की तारीख नजदीक होने के कारण, Candidates को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और एमपी पुलिस एएसआई और सूबेदार सिलेबस का ध्यान से विश्लेषण करना चाहिए। इससे उन्हें उन सभी जरूरी हिस्सों को पहचानने में मदद मिलेगी, जो परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण हैं। 

लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता, और विज्ञान और सरल अंकगणित से 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। Candidates को परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए हर टॉपिक की बुनियादी बातें समझनी चाहिए और एडवांस-लेवल के टॉपिक हल करने चाहिए। इस पेज पर एमपी पुलिस एएसआई सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।

एमपी पुलिस एएसआई सूबेदार सिलेबस 2025

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF में सूबेदार और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए चरण-वार परीक्षा की जरूरतों को जारी किया है। Candidates की नियुक्ति ऑनलाइन लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर होगी, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। इस पद के लिए सिलेबस को समझने से आपको सही दिशा में रहने और रणनीति बनाकर तैयारी करने में मदद मिल सकती है। संदर्भ के लिए नीचे दिए गए एमपी पुलिस एएसआई सिलेबस की मुख्य बातें देखें:

परीक्षा संचालन निकाय

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड

पोस्ट नाम

सूबेदार और सहायक उप-निरीक्षक

रिक्ति

500

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और व्यावहारिक परीक्षा

परीक्षा मोड

ऑनलाइन

प्रश्नों की संख्या

100

नकारात्मक अंकन

नहीं

एमपी पुलिस एएसआई परीक्षा पैटर्न 2025

Candidates को पेपर के फॉर्मेट, परीक्षा के मोड, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, मार्किंग स्कीम, परीक्षा की अवधि और अन्य बातों को जानने के लिए एमपी पुलिस एएसआई परीक्षा पैटर्न से अपडेट रहना चाहिए। लिखित परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और यह कुल 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। मार्किंग स्कीम के अनुसार, हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नीचे एमपी पुलिस एएसआई और सूबेदार परीक्षा का पैटर्न देखें:

विषय

प्रश्नों की संख्या

अधिकतम अंक

सामान्य ज्ञान और तर्क

40

40

बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता

30

30

विज्ञान और सरल अंकगणित

30

30

कुल

100

100

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

