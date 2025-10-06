Delhi Police Head Constable Ministerial Exam Pattern 2025: दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रीयल नया एग्जाम पैटर्न देखें

Delhi Police Head Constable Exam Pattern 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF के साथ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है। कुल 509 वैकेंसी की घोषणा की गई है। इसलिए, तैयारी की एक अच्छी रणनीति बनाने के लिए उम्मीदवारों को नए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह समझना होगा।
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सिलेबस की जानकारी होने से Candidates को एक व्यवस्थित स्टडी प्लान बनाने, एग्जाम की बनावट को समझने, और हर सेक्शन के वेटेज और मार्किंग स्कीम का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। आपकी मदद के लिए, हमने यहां सभी विषयों के लिए SSC दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल का विस्तृत सिलेबस दिया है। साथ ही, आप यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सिलेबस PDF को हिंदी और अंग्रेजी में डाउनलोड कर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सिलेबस
SSC दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) का सिलेबस परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप का काम करता है। नए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जानने से जरूरी टॉपिक्स, हर सेक्शन के वेटेज और परीक्षा के कुल कठिनाई स्तर के बारे में स्पष्टता मिलती है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की बहुत प्रतिस्पर्धी परीक्षा है। इसलिए, परीक्षा में सफल होने के लिए सिलेबस की पूरी समझ होना अनिवार्य है।
कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल 2025 भर्ती के लिए 509 वैकेंसी की घोषणा की है। इच्छुक और योग्य Candidates, 20 अक्टूबर 2025 तक ssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
SSC Head Constable Exam Pattern 2025: महत्वपूर्ण विवरण
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की भर्ती परीक्षा है। इसे हर साल कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित किया जाता है। इस साल भी, यह परीक्षा 509 वैकेंसी को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। Candidates का चयन CBT, फिजिकल टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
|
संचालन निकाय
|
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)
|
परीक्षा का नाम
|
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मंत्रालयिक) भर्ती 2025
|
परीक्षा तिथि
|
दिसंबर 2025-जनवरी 2026
|
परीक्षा का तरीका
|
ऑनलाइन
|
प्रश्नों की संख्या
|
100
|
अंकन योजना
|
प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.25 अंक
|
चयन प्रक्रिया
|
कंप्यूटर-आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा
शारीरिक सहनशक्ति और मापन परीक्षण
लेखन परीक्षण
कंप्यूटर फ़ॉर्मेटिंग टेस्ट
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
ssc.gov.in
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल एग्जाम पैटर्न
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 की परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। यह पांच सेक्शन में बंटी होती है: जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और अंग्रेजी भाषा।
* परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे।
* हर प्रश्न 1 अंक का होगा।
* हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग है।
* प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में होता है।
|
विषयों
|
प्रश्नों की संख्या
|
अधिकतम अंक
|
परीक्षा की अवधि
|
भाग ए
|
सामान्य जागरूकता
|
20
|
20
|
90 मिनट
|
भाग बी
|
मात्रात्मक योग्यता (मूल अंकगणितीय कौशल)
|
20
|
20
|
भाग सी
|
सामान्य बुद्धि
|
25
|
25
|
भाग डी
|
अंग्रेजी भाषा (बुनियादी ज्ञान)
|
25
|
25
|
भाग ई
|
कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउज़र आदि
|
10
|
10
|
कुल
|
100
|
100
Also Check:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation