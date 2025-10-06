दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक देश कौन-सा है, जानें

पेट्रोलियम तेल, जिसे कच्चा तेल भी कहा जाता है, आधुनिक दुनिया को आकार देने वाले सबसे शक्तिशाली संसाधनों में से एक है। पेट्रोलियम तेल को अक्सर 'काला सोना' भी कहा जाता है। यह कारों, हवाई जहाजों, जहाजों और उद्योगों को ईंधन देता है। साथ ही, यह प्लास्टिक, उर्वरक, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए भी मूल सामग्री है। लेकिन, मुख्य सवाल यह है कि दुनिया में पेट्रोलियम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? हम इस लेख में जानेंगे। दुनिया में पेट्रोलियम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? अमेरिका दुनिया में पेट्रोलियम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां हर दिन लगभग 21.91 मिलियन बैरल (bpd) तेल का उत्पादन होता है। यह दुनिया के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 22% है। अमेरिका में पेट्रोलियम उत्पादन में यह उछाल शेल क्रांति (shale revolution) और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग (fracking) की वजह से आया है। इन तकनीकों ने तेल के उन भंडारों को खोल दिया, जिन तक पहुंचना पहले बहुत महंगा या मुश्किल था। टेक्सास ने 2024 में 2 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल का उत्पादन किया।

इसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और यह राज्य के तेल और गैस उद्योग के लिए एक नया कीर्तिमान है। आज टेक्सास, नॉर्थ डकोटा, न्यू मेक्सिको, ओक्लाहोमा और अलास्का जैसे राज्य अमेरिका के तेल उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें टेक्सास को ऊर्जा की राजधानी माना जाता है। अपनी ऊंची घरेलू मांग, बड़े पैमाने पर तेल शोधन की क्षमता और एक मजबूत निर्यात बाजार के कारण अमेरिका दुनिया भर में पेट्रोलियम उद्योग पर हावी है। अमेरिका पेट्रोलियम तेल उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे क्यों है? अमेरिका सिर्फ अपने तेल भंडारों की वजह से सबसे बड़ा उत्पादक नहीं बना है। यह तकनीक, नए तरीकों और बुनियादी ढांचे की भी कहानी है। शेल क्रांति और फ्रैकिंग तकनीक ने अमेरिका को कठोर चट्टानों में फंसे तेल को निकालने की क्षमता दी। पारंपरिक उत्पादक देश मुख्य रूप से प्राकृतिक भंडारों पर निर्भर रहते हैं। इसके विपरीत, अमेरिका तेल निकालने की अपनी तकनीकों में लगातार सुधार करता रहता है।