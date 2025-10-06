भारत का इकलौता राज्य, जिसे कहा जाता है ‘आलू का टोकरा’, जानें नाम

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। कृषि के क्षेत्र में भारत की प्रमुख पहचान रही है। देश की अधिकांश आबादी कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है। यही वजह है कि इसे कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। भारत न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर देश की फसल जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फसलों का निर्यात करता है।

इन फसलों में आलू सबसे प्रमुख फसलों में से एक है। भारत के अलग-अलग राज्यों में आलू का उत्पादन होता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक राज्य ऐसा भी है, जिसे आलू का टोकरा भी कहा जाता है। कौन-सा है यह राज्य, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश

आपको बता दें कि आलू उत्पादन के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। पहले पायदान पर चीन है। भारत में कुल आलू उत्पादन की बात करें, तो यह 55 से 60 मिलियन मीट्रिक टन रहता है। साल 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कुल आलू उत्पादन 60.1 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचा है। वहीं, 2023-24 के मुताबिक, यह उत्पादन 57.05 मिलियन मीट्रिक टन था।