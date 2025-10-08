Bihar BEd Admit Card 2025 Out: बिहार इंटीग्रेटेड बीएड एडमिट कार्ड, हॉल टिकट PDF डाउनलोड करें

Bihar BEd Admit Card 2025: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) की ओर से एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अपने एडमिट कार्ड और हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को बिना एडमिट के परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्हें महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य है।

बिहार इंटीग्रेटेड बीएड एडमिट कार्ड 2025 केवल ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होगा। जिसे डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी।

Bihar BEd Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BRABU) ने 4 वर्षीय पाठ्यक्रम CET-B.Ed (CET-Int-B.Ed-2024) B.Sc.-B.Ed/ BA-B.Ed राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CET) में प्रवेश के लिए एग्जाम नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है। छात्र नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के जरिए एडमिट कार्ड/हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं: