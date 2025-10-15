Current Affairs One Liners 15 Oct 2025: NSG का विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र (SOTC)

Current Affairs One Liners 15 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में धरती बायोनेस्ट (dhaRti BioNest) आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.
मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ तीन साल का MOU किया है- NorthEast United FC
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया- 16वाँ अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी-2025
DRDO ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए MOU साइन किया है- Solar Energy Corporation of India (SECI)
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया- मेथागल, कर्नाटक
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र (SOTC) की आधारशिला किस स्थान पर रखी- मानेसर, हरियाणा
हाल ही में रंगमंडल रंगशाला को पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) ने किसके साथ समझौता किया है- भारत भवन, भोपाल
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण धरती बायोनेस्ट (dhaRti BioNest) का उद्घाटन कहांम करेंगी- आईआईटी धारवाड़
